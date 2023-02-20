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ОФИ - Арис

20.02.2023, Понедельник, 20:30 мск Греция. Суперлига, 23 тур ОФИ - Арис
Греция. Суперлига (2022/2023)
10 тур
30 октября, воскресенье 21:30 Арис 1:1 ОФИ
Греция. Суперлига (2021/2022)
14 тур
16 декабря, четверг 18:00 ОФИ 1:1 Арис
1 тур
13 сентября, понедельник 19:30 Арис 0:0 ОФИ
Греция. Суперлига (2020/2021)
26 тур
14 марта, воскресенье 20:00 Арис 1:0 ОФИ
13 тур
19 декабря, суббота 20:30 ОФИ 0:3 Арис
Греция. Суперлига (2019/2020)
8 тур
11 июля, суббота 21:30 ОФИ 0:1 Арис
14 тур
14 декабря, суббота 18:15 ОФИ 3:1 Арис
1 тур
24 августа, суббота 21:00 Арис 1:1 ОФИ
Греция. Суперлига (2019/2020), группа A
1 тур
6 июня, суббота 21:30 Арис 3:1 ОФИ
Греция. Суперлига (2018/2019)
26 тур
31 марта, воскресенье 16:00 Арис 3:1 ОФИ
11 тур
25 ноября, воскресенье 20:30 ОФИ 1:2 Арис
Греция. Суперлига (2013/2014)
27 тур
1 марта, суббота 21:30 Арис 0:0 ОФИ
10 тур
3 ноября, воскресенье 21:30 ОФИ 2:0 Арис
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Панатинаикос 26 19 4 3 38:12 +26 61
2. АЕК 26 19 2 5 51:14 +37 59
3. Олимпиакос 26 16 8 2 53:14 +39 56
4. ПАОК 26 15 9 2 43:15 +28 54
5. Арис 26 12 4 10 38:24 +14 40
6. Волос 26 11 6 9 31:38 -7 39
7. Панетоликос 26 7 8 11 26:38 -12 29
8. Атромитос 26 7 8 11 25:29 -4 29
9. ОФИ 26 6 8 12 23:34 -11 26
10. Астерас 26 4 13 9 19:30 -11 25
11. ПАС 26 4 11 11 24:41 -17 23
12. Ионикос 26 4 6 16 16:42 -26 18
13. ПАС Ламия 26 2 11 13 13:45 -32 17
14. Левадиакос 26 3 8 15 14:38 -24 17
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