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Астерас - ПАС

18.02.2023, Суббота, 21:00 мск Греция. Суперлига, 23 тур Астерас - ПАС
Греция. Суперлига (2022/2023)
10 тур
31 октября, понедельник 19:00 ПАС 2:1 Астерас
Греция. Суперлига (2021/2022)
21 тур
2 февраля, среда 16:00 Астерас 2:0 ПАС
8 тур
31 октября, воскресенье 20:30 ПАС 1:1 Астерас
Греция. Суперлига (2020/2021)
26 тур
14 марта, воскресенье 20:00 Астерас 0:1 ПАС
13 тур
21 декабря, понедельник 18:15 ПАС 2:2 Астерас
Греция. Суперлига (2018/2019)
28 тур
14 апреля, воскресенье 19:00 ПАС 0:0 Астерас
13 тур
8 декабря, суббота 18:15 Астерас 1:0 ПАС
Греция. Суперлига (2017/2018)
16 тур
7 января, воскресенье 18:15 ПАС 0:0 Астерас
1 тур
19 августа, суббота 19:15 Астерас 1:2 ПАС
Греция. Суперлига (2016/2017)
25 тур
19 марта, воскресенье 18:15 Астерас 1:1 ПАС
10 тур
5 ноября, суббота 16:00 ПАС 1:2 Астерас
Греция. Суперлига (2015/2016)
23 тур
20 февраля, суббота 18:15 Астерас 0:0 ПАС
8 тур
25 октября, воскресенье 18:15 ПАС 1:2 Астерас
Греция. Суперлига (2014/2015)
18 тур
14 января, среда 18:15 Астерас 2:2 ПАС
1 тур
24 августа, воскресенье 20:15 ПАС 3:1 Астерас
Греция. Суперлига (2013/2014)
18 тур
4 января, суббота 17:00 ПАС 0:2 Астерас
1 тур
18 августа, воскресенье 00:00 Астерас 3:3 ПАС
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Панатинаикос 26 19 4 3 38:12 +26 61
2. АЕК 26 19 2 5 51:14 +37 59
3. Олимпиакос 26 16 8 2 53:14 +39 56
4. ПАОК 26 15 9 2 43:15 +28 54
5. Арис 26 12 4 10 38:24 +14 40
6. Волос 26 11 6 9 31:38 -7 39
7. Панетоликос 26 7 8 11 26:38 -12 29
8. Атромитос 26 7 8 11 25:29 -4 29
9. ОФИ 26 6 8 12 23:34 -11 26
10. Астерас 26 4 13 9 19:30 -11 25
11. ПАС 26 4 11 11 24:41 -17 23
12. Ионикос 26 4 6 16 16:42 -26 18
13. ПАС Ламия 26 2 11 13 13:45 -32 17
14. Левадиакос 26 3 8 15 14:38 -24 17
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