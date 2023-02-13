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Олимпиакос - Панетоликос

13.02.2023, Понедельник, 22:00 мск Греция. Суперлига, 22 тур Олимпиакос - Панетоликос
Греция. Суперлига (2022/2023)
9 тур
22 октября, суббота 19:30 Панетоликос 0:2 Олимпиакос
Греция. Суперлига (2021/2022)
21 тур
2 февраля, среда 18:15 Олимпиакос 3:1 Панетоликос
8 тур
30 октября, суббота 19:30 Панетоликос 1:2 Олимпиакос
Греция. Суперлига (2020/2021)
16 тур
9 января, суббота 20:30 Панетоликос 1:2 Олимпиакос
3 тур
26 сентября, суббота 20:30 Олимпиакос 2:0 Панетоликос
Греция. Суперлига (2019/2020)
26 тур
1 марта, воскресенье 20:00 Олимпиакос 2:0 Панетоликос
13 тур
7 декабря, суббота 21:00 Панетоликос 0:3 Олимпиакос
Греция. Суперлига (2018/2019)
27 тур
7 апреля, воскресенье 19:00 Панетоликос 0:5 Олимпиакос
12 тур
3 декабря, понедельник 20:30 Олимпиакос 2:1 Панетоликос
Греция. Суперлига (2017/2018)
29 тур
29 апреля, воскресенье 19:00 Олимпиакос 4:0 Панетоликос
14 тур
9 декабря, суббота 20:30 Панетоликос 1:4 Олимпиакос
Греция. Суперлига (2016/2017)
30 тур
30 апреля, воскресенье 19:00 Панетоликос 0:2 Олимпиакос
15 тур
18 декабря, воскресенье 16:00 Олимпиакос 3:1 Панетоликос
Греция. Суперлига (2015/2016)
29 тур
10 апреля, воскресенье 19:00 Панетоликос 2:5 Олимпиакос
14 тур
13 декабря, воскресенье 16:00 Олимпиакос 1:0 Панетоликос
Греция. Суперлига (2014/2015)
19 тур
18 января, воскресенье 20:30 Олимпиакос 2:0 Панетоликос
2 тур
30 августа, суббота 22:30 Панетоликос 1:1 Олимпиакос
Греция. Суперлига (2013/2014)
22 тур
2 февраля, воскресенье 17:00 Олимпиакос 2:1 Панетоликос
5 тур
22 сентября, воскресенье 21:30 Панетоликос 0:0 Олимпиакос
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Панатинаикос 26 19 4 3 38:12 +26 61
2. АЕК 26 19 2 5 51:14 +37 59
3. Олимпиакос 26 16 8 2 53:14 +39 56
4. ПАОК 26 15 9 2 43:15 +28 54
5. Арис 26 12 4 10 38:24 +14 40
6. Волос 26 11 6 9 31:38 -7 39
7. Панетоликос 26 7 8 11 26:38 -12 29
8. Атромитос 26 7 8 11 25:29 -4 29
9. ОФИ 26 6 8 12 23:34 -11 26
10. Астерас 26 4 13 9 19:30 -11 25
11. ПАС 26 4 11 11 24:41 -17 23
12. Ионикос 26 4 6 16 16:42 -26 18
13. ПАС Ламия 26 2 11 13 13:45 -32 17
14. Левадиакос 26 3 8 15 14:38 -24 17
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