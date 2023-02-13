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Астерас - ПАОК

13.02.2023, Понедельник, 19:00 мск Греция. Суперлига, 22 тур Астерас - ПАОК
Греция. Суперлига (2022/2023)
9 тур
23 октября, воскресенье 19:30 ПАОК 2:2 Астерас
Греция. Суперлига (2021/2022)
15 тур
19 декабря, воскресенье 20:30 ПАОК 3:2 Астерас
2 тур
19 сентября, воскресенье 20:30 Астерас 0:1 ПАОК
Греция. Суперлига (2020/2021), группа A
10 тур
16 мая, воскресенье 19:30 ПАОК 0:1 Астерас
3 тур
11 апреля, воскресенье 17:15 Астерас 1:1 ПАОК
Греция. Суперлига (2020/2021)
24 тур
27 февраля, суббота 20:30 Астерас 2:1 ПАОК
11 тур
6 декабря, воскресенье 18:15 ПАОК 2:0 Астерас
Греция. Суперлига (2019/2020)
19 тур
19 января, воскресенье 19:00 ПАОК 3:1 Астерас
6 тур
6 октября, воскресенье 17:15 Астерас 1:2 ПАОК
Греция. Суперлига (2018/2019)
16 тур
13 января, воскресенье 20:30 Астерас 0:3 ПАОК
1 тур
25 августа, суббота 19:15 ПАОК 1:0 Астерас
Греция. Суперлига (2017/2018)
24 тур
4 марта, воскресенье 16:00 Астерас 3:2 ПАОК
9 тур
30 октября, понедельник 20:30 ПАОК 2:0 Астерас
Греция. Суперлига (2016/2017)
19 тур
5 февраля, воскресенье 18:15 ПАОК 3:2 Астерас
4 тур
19 сентября, понедельник 19:30 Астерас 1:2 ПАОК
Греция. Суперлига (2015/2016)
24 тур
27 февраля, суббота 20:30 ПАОК 2:0 Астерас
9 тур
1 ноября, воскресенье 16:00 Астерас 2:1 ПАОК
Греция. Плей-офф Лига чемпионов/Лига Европы (2014/2015)
, 6 тур
7 июня, воскресенье 20:30 Астерас 1:0 ПАОК
, 2 тур
24 мая, воскресенье 18:15 ПАОК 0:0 Астерас
Греция. Суперлига (2014/2015)
28 тур
14 марта, суббота 20:30 ПАОК 0:0 Астерас
11 тур
10 января, суббота 20:30 Астерас 3:0 ПАОК
Греция. Суперлига (2013/2014)
Плей-офф, 5 тур
14 мая, среда 18:00 Астерас 1:0 ПАОК
Плей-офф, 1 тур
30 апреля, среда 20:15 ПАОК 1:1 Астерас
25 тур
16 февраля, воскресенье 17:00 Астерас 2:1 ПАОК
8 тур
19 октября, суббота 19:15 ПАОК 2:0 Астерас
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Панатинаикос 26 19 4 3 38:12 +26 61
2. АЕК 26 19 2 5 51:14 +37 59
3. Олимпиакос 26 16 8 2 53:14 +39 56
4. ПАОК 26 15 9 2 43:15 +28 54
5. Арис 26 12 4 10 38:24 +14 40
6. Волос 26 11 6 9 31:38 -7 39
7. Панетоликос 26 7 8 11 26:38 -12 29
8. Атромитос 26 7 8 11 25:29 -4 29
9. ОФИ 26 6 8 12 23:34 -11 26
10. Астерас 26 4 13 9 19:30 -11 25
11. ПАС 26 4 11 11 24:41 -17 23
12. Ионикос 26 4 6 16 16:42 -26 18
13. ПАС Ламия 26 2 11 13 13:45 -32 17
14. Левадиакос 26 3 8 15 14:38 -24 17
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