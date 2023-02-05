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ПАОК - Олимпиакос

05.02.2023, Воскресенье, 21:30 мск Греция. Суперлига, 21 тур ПАОК - Олимпиакос
Греция. Суперлига (2022/2023)
8 тур
17 октября, понедельник 20:00 Олимпиакос 1:2 ПАОК
Греция. Суперлига (2021/2022), группа A
9 тур
14 мая, суббота 20:00 Олимпиакос 1:1 ПАОК
4 тур
4 мая, среда 19:00 ПАОК 1:2 Олимпиакос
Греция. Суперлига (2021/2022)
20 тур
30 января, воскресенье 20:30 ПАОК 1:1 Олимпиакос
7 тур
24 октября, воскресенье 20:30 Олимпиакос 2:1 ПАОК
Греция. Суперлига (2020/2021), группа A
9 тур
12 мая, среда 19:30 Олимпиакос 1:0 ПАОК
4 тур
18 апреля, воскресенье 19:30 ПАОК 2:0 Олимпиакос
Греция. Суперлига (2020/2021)
19 тур
27 января, среда 20:30 Олимпиакос 3:0 ПАОК
6 тур
13 января, среда 20:30 ПАОК 1:1 Олимпиакос
Греция. Суперлига (2019/2020)
8 тур
12 июля, воскресенье 21:45 Олимпиакос 0:1 ПАОК
25 тур
23 февраля, воскресенье 20:30 ПАОК 0:1 Олимпиакос
12 тур
1 декабря, воскресенье 20:30 Олимпиакос 1:1 ПАОК
Греция. Суперлига (2019/2020), группа A
1 тур
7 июня, воскресенье 19:30 ПАОК 0:1 Олимпиакос
Греция. Суперлига (2018/2019)
20 тур
10 февраля, воскресенье 20:30 ПАОК 3:1 Олимпиакос
5 тур
30 сентября, воскресенье 20:30 Олимпиакос 0:1 ПАОК
Греция. Суперлига (2017/2018)
23 тур
25 февраля, воскресенье 20:30 ПАОК Олимпиакос
8 тур
22 октября, воскресенье 20:30 Олимпиакос 1:0 ПАОК
Греция. Суперлига (2016/2017)
23 тур
5 марта, воскресенье 20:30 ПАОК 2:0 Олимпиакос
8 тур
23 октября, воскресенье 20:30 Олимпиакос 2:1 ПАОК
Греция. Суперлига (2015/2016)
21 тур
7 февраля, воскресенье 20:30 Олимпиакос 1:0 ПАОК
6 тур
4 октября, воскресенье 20:30 ПАОК 0:2 Олимпиакос
Греция. Суперлига (2014/2015)
23 тур
8 февраля, воскресенье 20:30 ПАОК 0:0 Олимпиакос
6 тур
3 декабря, среда 20:30 Олимпиакос 1:2 ПАОК
Греция. Суперлига (2013/2014)
28 тур
9 марта, воскресенье 21:30 ПАОК 2:1 Олимпиакос
11 тур
10 ноября, воскресенье 21:30 Олимпиакос 4:0 ПАОК
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Панатинаикос 26 19 4 3 38:12 +26 61
2. АЕК 26 19 2 5 51:14 +37 59
3. Олимпиакос 26 16 8 2 53:14 +39 56
4. ПАОК 26 15 9 2 43:15 +28 54
5. Арис 26 12 4 10 38:24 +14 40
6. Волос 26 11 6 9 31:38 -7 39
7. Панетоликос 26 7 8 11 26:38 -12 29
8. Атромитос 26 7 8 11 25:29 -4 29
9. ОФИ 26 6 8 12 23:34 -11 26
10. Астерас 26 4 13 9 19:30 -11 25
11. ПАС 26 4 11 11 24:41 -17 23
12. Ионикос 26 4 6 16 16:42 -26 18
13. ПАС Ламия 26 2 11 13 13:45 -32 17
14. Левадиакос 26 3 8 15 14:38 -24 17
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