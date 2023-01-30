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ПАОК - Левадиакос

30.01.2023, Понедельник, 19:00 мск Греция. Суперлига, 20 тур ПАОК - Левадиакос
Греция. Суперлига (2022/2023)
7 тур
9 октября, воскресенье 16:30 Левадиакос 1:1 ПАОК
Греция. Суперлига (2018/2019)
29 тур
21 апреля, воскресенье 19:00 ПАОК 5:0 Левадиакос
14 тур
17 декабря, понедельник 20:30 Левадиакос 1:2 ПАОК
Греция. Суперлига (2017/2018)
16 тур
6 января, суббота 18:15 ПАОК 5:0 Левадиакос
1 тур
20 августа, воскресенье 19:15 Левадиакос 0:0 ПАОК
Греция. Суперлига (2016/2017)
16 тур
19 января, четверг 18:15 ПАОК 3:0 Левадиакос
1 тур
3 января, вторник 20:30 Левадиакос 0:1 ПАОК
Греция. Суперлига (2015/2016)
29 тур
10 апреля, воскресенье 19:00 ПАОК 2:0 Левадиакос
14 тур
14 декабря, понедельник 20:30 Левадиакос 0:0 ПАОК
Греция. Суперлига (2014/2015)
33 тур
3 мая, воскресенье 19:00 ПАОК 1:0 Левадиакос
16 тур
21 декабря, воскресенье 20:30 Левадиакос 1:2 ПАОК
Греция. Суперлига (2013/2014)
34 тур
13 апреля, воскресенье 20:00 Левадиакос 3:2 ПАОК
17 тур
22 декабря, воскресенье 17:00 ПАОК 3:0 Левадиакос
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Панатинаикос 26 19 4 3 38:12 +26 61
2. АЕК 26 19 2 5 51:14 +37 59
3. Олимпиакос 26 16 8 2 53:14 +39 56
4. ПАОК 26 15 9 2 43:15 +28 54
5. Арис 26 12 4 10 38:24 +14 40
6. Волос 26 11 6 9 31:38 -7 39
7. Панетоликос 26 7 8 11 26:38 -12 29
8. Атромитос 26 7 8 11 25:29 -4 29
9. ОФИ 26 6 8 12 23:34 -11 26
10. Астерас 26 4 13 9 19:30 -11 25
11. ПАС 26 4 11 11 24:41 -17 23
12. Ионикос 26 4 6 16 16:42 -26 18
13. ПАС Ламия 26 2 11 13 13:45 -32 17
14. Левадиакос 26 3 8 15 14:38 -24 17
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