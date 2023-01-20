Панетоликос - ПАС

|6 тур
|3 октября, понедельник
|18:00
|ПАС
|1:4
|Панетоликос
|6 тур
|3 октября, понедельник
|18:00
|ПАС
|1:4
|Панетоликос
|22 тур
|5 февраля, суббота
|20:30
|Панетоликос
|0:1
|ПАС
|9 тур
|6 ноября, суббота
|18:15
|ПАС
|3:0
|Панетоликос
|5 тур
|24 апреля, суббота
|15:00
|ПАС
|0:1
|Панетоликос
|21 тур
|8 февраля, понедельник
|20:30
|Панетоликос
|1:2
|ПАС
|8 тур
|7 ноября, суббота
|18:15
|ПАС
|0:0
|Панетоликос
|22 тур
|25 февраля, понедельник
|20:00
|Панетоликос
|1:0
|ПАС
|7 тур
|20 октября, суббота
|18:15
|ПАС
|0:2
|Панетоликос
|26 тур
|31 марта, суббота
|15:00
|Панетоликос
|1:0
|ПАС
|11 тур
|19 ноября, воскресенье
|18:15
|ПАС
|1:1
|Панетоликос
|24 тур
|11 марта, суббота
|16:00
|ПАС
|0:0
|Панетоликос
|9 тур
|31 октября, понедельник
|20:30
|Панетоликос
|1:2
|ПАС
|25 тур
|5 марта, суббота
|16:00
|ПАС
|2:0
|Панетоликос
|10 тур
|9 ноября, понедельник
|20:30
|Панетоликос
|2:1
|ПАС
|28 тур
|15 марта, воскресенье
|16:00
|ПАС
|0:0
|Панетоликос
|11 тур
|11 января, воскресенье
|16:00
|Панетоликос
|0:0
|ПАС
|24 тур
|9 февраля, воскресенье
|19:15
|ПАС
|1:0
|Панетоликос
|7 тур
|7 октября, понедельник
|20:30
|Панетоликос
|2:0
|ПАС
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Панатинаикос
|26
|19
|4
|3
|38:12
|+26
|61
|2.
|АЕК
|26
|19
|2
|5
|51:14
|+37
|59
|3.
|Олимпиакос
|26
|16
|8
|2
|53:14
|+39
|56
|4.
|ПАОК
|26
|15
|9
|2
|43:15
|+28
|54
|5.
|Арис
|26
|12
|4
|10
|38:24
|+14
|40
|6.
|Волос
|26
|11
|6
|9
|31:38
|-7
|39
|7.
|Панетоликос
|26
|7
|8
|11
|26:38
|-12
|29
|8.
|Атромитос
|26
|7
|8
|11
|25:29
|-4
|29
|9.
|ОФИ
|26
|6
|8
|12
|23:34
|-11
|26
|10.
|Астерас
|26
|4
|13
|9
|19:30
|-11
|25
|11.
|ПАС
|26
|4
|11
|11
|24:41
|-17
|23
|12.
|Ионикос
|26
|4
|6
|16
|16:42
|-26
|18
|13.
|ПАС Ламия
|26
|2
|11
|13
|13:45
|-32
|17
|14.
|Левадиакос
|26
|3
|8
|15
|14:38
|-24
|17