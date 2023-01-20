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Панетоликос - ПАС

20.01.2023, Пятница, 21:30 мск Греция. Суперлига, 19 тур Панетоликос - ПАС
Греция. Суперлига (2022/2023)
6 тур
3 октября, понедельник 18:00 ПАС 1:4 Панетоликос
Греция. Суперлига (2021/2022)
22 тур
5 февраля, суббота 20:30 Панетоликос 0:1 ПАС
9 тур
6 ноября, суббота 18:15 ПАС 3:0 Панетоликос
Греция. Суперлига (2020/2021), группа B
5 тур
24 апреля, суббота 15:00 ПАС 0:1 Панетоликос
Греция. Суперлига (2020/2021)
21 тур
8 февраля, понедельник 20:30 Панетоликос 1:2 ПАС
8 тур
7 ноября, суббота 18:15 ПАС 0:0 Панетоликос
Греция. Суперлига (2018/2019)
22 тур
25 февраля, понедельник 20:00 Панетоликос 1:0 ПАС
7 тур
20 октября, суббота 18:15 ПАС 0:2 Панетоликос
Греция. Суперлига (2017/2018)
26 тур
31 марта, суббота 15:00 Панетоликос 1:0 ПАС
11 тур
19 ноября, воскресенье 18:15 ПАС 1:1 Панетоликос
Греция. Суперлига (2016/2017)
24 тур
11 марта, суббота 16:00 ПАС 0:0 Панетоликос
9 тур
31 октября, понедельник 20:30 Панетоликос 1:2 ПАС
Греция. Суперлига (2015/2016)
25 тур
5 марта, суббота 16:00 ПАС 2:0 Панетоликос
10 тур
9 ноября, понедельник 20:30 Панетоликос 2:1 ПАС
Греция. Суперлига (2014/2015)
28 тур
15 марта, воскресенье 16:00 ПАС 0:0 Панетоликос
11 тур
11 января, воскресенье 16:00 Панетоликос 0:0 ПАС
Греция. Суперлига (2013/2014)
24 тур
9 февраля, воскресенье 19:15 ПАС 1:0 Панетоликос
7 тур
7 октября, понедельник 20:30 Панетоликос 2:0 ПАС
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Панатинаикос 26 19 4 3 38:12 +26 61
2. АЕК 26 19 2 5 51:14 +37 59
3. Олимпиакос 26 16 8 2 53:14 +39 56
4. ПАОК 26 15 9 2 43:15 +28 54
5. Арис 26 12 4 10 38:24 +14 40
6. Волос 26 11 6 9 31:38 -7 39
7. Панетоликос 26 7 8 11 26:38 -12 29
8. Атромитос 26 7 8 11 25:29 -4 29
9. ОФИ 26 6 8 12 23:34 -11 26
10. Астерас 26 4 13 9 19:30 -11 25
11. ПАС 26 4 11 11 24:41 -17 23
12. Ионикос 26 4 6 16 16:42 -26 18
13. ПАС Ламия 26 2 11 13 13:45 -32 17
14. Левадиакос 26 3 8 15 14:38 -24 17
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