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ОФИ - Астерас

21.01.2023, Суббота, 18:00 мск Греция. Суперлига, 19 тур ОФИ - Астерас
Греция. Суперлига (2022/2023)
6 тур
2 октября, воскресенье 15:00 Астерас 2:0 ОФИ
Греция. Суперлига (2021/2022), группа B
6 тур
8 мая, воскресенье 16:00 ОФИ 1:0 Астерас
Греция. Суперлига (2021/2022)
16 тур
4 января, вторник 20:30 Астерас 1:0 ОФИ
3 тур
22 сентября, среда 18:15 ОФИ 0:0 Астерас
Греция. Суперлига (2020/2021)
19 тур
26 января, вторник 18:15 ОФИ 0:1 Астерас
6 тур
25 октября, воскресенье 17:00 Астерас 1:0 ОФИ
Греция. Суперлига (2019/2020)
18 тур
12 января, воскресенье 16:00 Астерас 2:0 ОФИ
5 тур
29 сентября, воскресенье 15:00 ОФИ 3:1 Астерас
Греция. Суперлига (2018/2019)
29 тур
21 апреля, воскресенье 19:00 ОФИ 1:1 Астерас
14 тур
15 декабря, суббота 20:30 Астерас 2:1 ОФИ
Греция. Суперлига (2014/2015)
25 тур
22 февраля, воскресенье 16:00 Астерас 6:1 ОФИ
8 тур
26 октября, воскресенье 16:00 ОФИ 2:3 Астерас
Греция. Суперлига (2013/2014)
21 тур
26 января, воскресенье 19:15 Астерас 0:0 ОФИ
4 тур
15 сентября, воскресенье 19:15 ОФИ 1:1 Астерас
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Панатинаикос 26 19 4 3 38:12 +26 61
2. АЕК 26 19 2 5 51:14 +37 59
3. Олимпиакос 26 16 8 2 53:14 +39 56
4. ПАОК 26 15 9 2 43:15 +28 54
5. Арис 26 12 4 10 38:24 +14 40
6. Волос 26 11 6 9 31:38 -7 39
7. Панетоликос 26 7 8 11 26:38 -12 29
8. Атромитос 26 7 8 11 25:29 -4 29
9. ОФИ 26 6 8 12 23:34 -11 26
10. Астерас 26 4 13 9 19:30 -11 25
11. ПАС 26 4 11 11 24:41 -17 23
12. Ионикос 26 4 6 16 16:42 -26 18
13. ПАС Ламия 26 2 11 13 13:45 -32 17
14. Левадиакос 26 3 8 15 14:38 -24 17
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