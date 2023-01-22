Введите ваш ник на сайте

Атромитос - Олимпиакос

22.01.2023, Воскресенье, 21:30 мск Греция. Суперлига, 19 тур Атромитос - Олимпиакос
Греция. Суперлига (2022/2023)
6 тур
2 октября, воскресенье 16:00 Олимпиакос 2:0 Атромитос
Греция. Суперлига (2021/2022)
14 тур
15 декабря, среда 20:30 Атромитос 0:3 Олимпиакос
1 тур
12 сентября, воскресенье 20:30 Олимпиакос 0:0 Атромитос
Греция. Суперлига (2020/2021)
18 тур
24 января, воскресенье 16:00 Атромитос 0:1 Олимпиакос
5 тур
17 октября, суббота 20:30 Олимпиакос 4:0 Атромитос
Греция. Суперлига (2019/2020)
23 тур
9 февраля, воскресенье 18:15 Атромитос 0:1 Олимпиакос
10 тур
10 ноября, воскресенье 18:15 Олимпиакос 2:0 Атромитос
Греция. Суперлига (2018/2019)
26 тур
31 марта, воскресенье 19:30 Олимпиакос 2:1 Атромитос
11 тур
25 ноября, воскресенье 20:00 Атромитос 1:2 Олимпиакос
Греция. Суперлига (2017/2018)
21 тур
11 февраля, воскресенье 20:30 Атромитос 2:2 Олимпиакос
6 тур
1 октября, воскресенье 16:00 Олимпиакос 0:1 Атромитос
Греция. Суперлига (2016/2017)
24 тур
12 марта, воскресенье 18:15 Олимпиакос 2:0 Атромитос
9 тур
29 октября, суббота 19:30 Атромитос 0:1 Олимпиакос
Греция. Суперлига (2015/2016)
23 тур
21 февраля, воскресенье 16:00 Олимпиакос 4:0 Атромитос
8 тур
25 октября, воскресенье 16:00 Атромитос 1:2 Олимпиакос
Греция. Суперлига (2014/2015)
22 тур
4 февраля, среда 20:30 Олимпиакос 2:1 Атромитос
5 тур
27 сентября, суббота 21:30 Атромитос 1:0 Олимпиакос
Греция. Суперлига (2013/2014)
19 тур
12 января, воскресенье 21:30 Атромитос 0:0 Олимпиакос
2 тур
25 августа, воскресенье 00:00 Олимпиакос 2:1 Атромитос
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Панатинаикос 26 19 4 3 38:12 +26 61
2. АЕК 26 19 2 5 51:14 +37 59
3. Олимпиакос 26 16 8 2 53:14 +39 56
4. ПАОК 26 15 9 2 43:15 +28 54
5. Арис 26 12 4 10 38:24 +14 40
6. Волос 26 11 6 9 31:38 -7 39
7. Панетоликос 26 7 8 11 26:38 -12 29
8. Атромитос 26 7 8 11 25:29 -4 29
9. ОФИ 26 6 8 12 23:34 -11 26
10. Астерас 26 4 13 9 19:30 -11 25
11. ПАС 26 4 11 11 24:41 -17 23
12. Ионикос 26 4 6 16 16:42 -26 18
13. ПАС Ламия 26 2 11 13 13:45 -32 17
14. Левадиакос 26 3 8 15 14:38 -24 17
...
  • Читайте нас: 