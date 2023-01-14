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ПАС Ламия - Атромитос

14.01.2023, Суббота, 18:00 мск Греция. Суперлига, 18 тур ПАС Ламия - Атромитос
Греция. Суперлига (2022/2023)
5 тур
17 сентября, суббота 20:00 Атромитос 0:0 ПАС Ламия
Греция. Суперлига (2021/2022), группа B
7 тур
15 мая, воскресенье 19:30 ПАС Ламия 0:0 Атромитос
Греция. Суперлига (2021/2022)
21 тур
10 февраля, четверг 18:15 Атромитос 3:1 ПАС Ламия
8 тур
31 октября, воскресенье 16:00 ПАС Ламия 2:2 Атромитос
Греция. Суперлига (2020/2021), группа B
5 тур
24 апреля, суббота 19:30 Атромитос 0:0 ПАС Ламия
Греция. Суперлига (2020/2021)
26 тур
14 марта, воскресенье 20:00 ПАС Ламия 0:0 Атромитос
13 тур
14 января, четверг 18:15 Атромитос 2:1 ПАС Ламия
Греция. Суперлига (2019/2020)
2 тур
13 июня, суббота 19:30 Атромитос 1:1 ПАС Ламия
15 тур
18 декабря, среда 20:30 Атромитос 1:1 ПАС Ламия
2 тур
1 сентября, воскресенье 20:00 ПАС Ламия 2:2 Атромитос
Греция. Суперлига (2018/2019)
18 тур
27 января, воскресенье 17:00 ПАС Ламия 2:1 Атромитос
3 тур
16 сентября, воскресенье 20:00 Атромитос 1:0 ПАС Ламия
Греция. Суперлига (2017/2018)
20 тур
4 февраля, воскресенье 18:15 ПАС Ламия 1:1 Атромитос
5 тур
23 сентября, суббота 18:15 Атромитос 3:0 ПАС Ламия
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Панатинаикос 26 19 4 3 38:12 +26 61
2. АЕК 26 19 2 5 51:14 +37 59
3. Олимпиакос 26 16 8 2 53:14 +39 56
4. ПАОК 26 15 9 2 43:15 +28 54
5. Арис 26 12 4 10 38:24 +14 40
6. Волос 26 11 6 9 31:38 -7 39
7. Панетоликос 26 7 8 11 26:38 -12 29
8. Атромитос 26 7 8 11 25:29 -4 29
9. ОФИ 26 6 8 12 23:34 -11 26
10. Астерас 26 4 13 9 19:30 -11 25
11. ПАС 26 4 11 11 24:41 -17 23
12. Ионикос 26 4 6 16 16:42 -26 18
13. ПАС Ламия 26 2 11 13 13:45 -32 17
14. Левадиакос 26 3 8 15 14:38 -24 17
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