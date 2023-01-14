Введите ваш ник на сайте

ПАОК - ОФИ

14.01.2023, Суббота, 21:00 мск Греция. Суперлига, 18 тур ПАОК - ОФИ
Греция. Суперлига (2022/2023)
5 тур
18 сентября, воскресенье 19:00 ОФИ 1:1 ПАОК
Греция. Суперлига (2021/2022)
18 тур
15 января, суббота 20:30 ПАОК 3:0 ОФИ
5 тур
3 октября, воскресенье 18:15 ОФИ 1:3 ПАОК
Греция. Суперлига (2020/2021)
17 тур
17 января, воскресенье 18:15 ОФИ 0:3 ПАОК
4 тур
4 октября, воскресенье 18:15 ПАОК 3:0 ОФИ
Греция. Суперлига (2019/2020)
6 тур
4 июля, суббота 21:30 ОФИ 2:2 ПАОК
3 тур
20 июня, суббота 20:30 ПАОК 3:1 ОФИ
23 тур
9 февраля, воскресенье 19:00 ПАОК 4:0 ОФИ
10 тур
9 ноября, суббота 20:30 ОФИ 0:1 ПАОК
Греция. Суперлига (2018/2019)
18 тур
27 января, воскресенье 18:15 ПАОК 4:0 ОФИ
3 тур
15 сентября, суббота 18:15 ОФИ 1:3 ПАОК
Греция. Суперлига (2014/2015)
22 тур
4 февраля, среда 18:15 ОФИ 3:1 ПАОК
5 тур
28 сентября, воскресенье 21:30 ПАОК 4:0 ОФИ
Греция. Суперлига (2013/2014)
23 тур
5 февраля, среда 21:30 ПАОК 5:0 ОФИ
6 тур
29 сентября, воскресенье 19:15 ОФИ 1:1 ПАОК
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Панатинаикос 26 19 4 3 38:12 +26 61
2. АЕК 26 19 2 5 51:14 +37 59
3. Олимпиакос 26 16 8 2 53:14 +39 56
4. ПАОК 26 15 9 2 43:15 +28 54
5. Арис 26 12 4 10 38:24 +14 40
6. Волос 26 11 6 9 31:38 -7 39
7. Панетоликос 26 7 8 11 26:38 -12 29
8. Атромитос 26 7 8 11 25:29 -4 29
9. ОФИ 26 6 8 12 23:34 -11 26
10. Астерас 26 4 13 9 19:30 -11 25
11. ПАС 26 4 11 11 24:41 -17 23
12. Ионикос 26 4 6 16 16:42 -26 18
13. ПАС Ламия 26 2 11 13 13:45 -32 17
14. Левадиакос 26 3 8 15 14:38 -24 17
...
  • Читайте нас: 