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ПАС Ламия - ПАОК

07.01.2023, Суббота, 20:30 мск Греция. Суперлига, 17 тур ПАС Ламия - ПАОК
Греция. Суперлига (2022/2023)
4 тур
12 сентября, понедельник 19:00 ПАОК 1:0 ПАС Ламия
Греция. Суперлига (2021/2022)
26 тур
6 марта, воскресенье 20:00 ПАС Ламия 0:2 ПАОК
13 тур
12 декабря, воскресенье 18:15 ПАОК 2:1 ПАС Ламия
Греция. Суперлига (2020/2021)
23 тур
21 февраля, воскресенье 16:00 ПАОК 4:0 ПАС Ламия
10 тур
29 ноября, воскресенье 18:15 ПАС Ламия 0:2 ПАОК
Греция. Суперлига (2019/2020)
20 тур
23 января, четверг 20:00 ПАС Ламия 0:1 ПАОК
7 тур
20 октября, воскресенье 18:00 ПАОК 3:0 ПАС Ламия
Греция. Суперлига (2018/2019)
27 тур
7 апреля, воскресенье 19:30 ПАОК 3:0 ПАС Ламия
12 тур
3 декабря, понедельник 20:00 ПАС Ламия 0:1 ПАОК
Греция. Суперлига (2017/2018)
22 тур
17 февраля, суббота 20:30 ПАС Ламия 0:2 ПАОК
7 тур
15 октября, воскресенье 16:00 ПАОК 4:0 ПАС Ламия
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Панатинаикос 26 19 4 3 38:12 +26 61
2. АЕК 26 19 2 5 51:14 +37 59
3. Олимпиакос 26 16 8 2 53:14 +39 56
4. ПАОК 26 15 9 2 43:15 +28 54
5. Арис 26 12 4 10 38:24 +14 40
6. Волос 26 11 6 9 31:38 -7 39
7. Панетоликос 26 7 8 11 26:38 -12 29
8. Атромитос 26 7 8 11 25:29 -4 29
9. ОФИ 26 6 8 12 23:34 -11 26
10. Астерас 26 4 13 9 19:30 -11 25
11. ПАС 26 4 11 11 24:41 -17 23
12. Ионикос 26 4 6 16 16:42 -26 18
13. ПАС Ламия 26 2 11 13 13:45 -32 17
14. Левадиакос 26 3 8 15 14:38 -24 17
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