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Панетоликос - ОФИ

09.01.2023, Понедельник, 18:00 мск Греция. Суперлига, 17 тур Панетоликос - ОФИ
Греция. Суперлига (2022/2023)
4 тур
10 сентября, суббота 18:30 ОФИ 1:2 Панетоликос
Греция. Суперлига (2021/2022), группа B
5 тур
30 апреля, суббота 17:30 ОФИ 0:1 Панетоликос
Греция. Суперлига (2021/2022)
19 тур
22 января, суббота 18:15 ОФИ 2:4 Панетоликос
6 тур
17 октября, воскресенье 16:00 Панетоликос 1:2 ОФИ
Греция. Суперлига (2020/2021), группа B
7 тур
15 мая, суббота 19:30 ОФИ 2:2 Панетоликос
Греция. Суперлига (2020/2021)
14 тур
3 января, воскресенье 16:00 Панетоликос 2:1 ОФИ
1 тур
12 сентября, суббота 18:00 ОФИ 1:1 Панетоликос
Греция. Суперлига (2019/2020)
16 тур
22 декабря, воскресенье 18:00 Панетоликос 2:0 ОФИ
3 тур
14 сентября, суббота 19:15 ОФИ 3:1 Панетоликос
Греция. Суперлига (2018/2019)
17 тур
20 января, воскресенье 16:00 ОФИ 3:0 Панетоликос
2 тур
3 сентября, понедельник 21:30 Панетоликос 2:1 ОФИ
Греция. Суперлига (2014/2015)
18 тур
14 января, среда 18:15 Панетоликос 3:1 ОФИ
1 тур
23 августа, суббота 20:15 ОФИ 1:0 Панетоликос
Греция. Суперлига (2013/2014)
34 тур
13 апреля, воскресенье 20:00 Панетоликос 1:0 ОФИ
17 тур
21 декабря, суббота 17:00 ОФИ 2:1 Панетоликос
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Панатинаикос 26 19 4 3 38:12 +26 61
2. АЕК 26 19 2 5 51:14 +37 59
3. Олимпиакос 26 16 8 2 53:14 +39 56
4. ПАОК 26 15 9 2 43:15 +28 54
5. Арис 26 12 4 10 38:24 +14 40
6. Волос 26 11 6 9 31:38 -7 39
7. Панетоликос 26 7 8 11 26:38 -12 29
8. Атромитос 26 7 8 11 25:29 -4 29
9. ОФИ 26 6 8 12 23:34 -11 26
10. Астерас 26 4 13 9 19:30 -11 25
11. ПАС 26 4 11 11 24:41 -17 23
12. Ионикос 26 4 6 16 16:42 -26 18
13. ПАС Ламия 26 2 11 13 13:45 -32 17
14. Левадиакос 26 3 8 15 14:38 -24 17
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