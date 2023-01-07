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Левадиакос - ПАС

07.01.2023, Суббота, 18:30 мск Греция. Суперлига, 17 тур Левадиакос - ПАС
Греция. Суперлига (2022/2023)
4 тур
10 сентября, суббота 19:15 ПАС 2:1 Левадиакос
Греция. Суперлига (2018/2019)
26 тур
30 марта, суббота 18:15 Левадиакос 0:2 ПАС
11 тур
25 ноября, воскресенье 18:15 ПАС 2:0 Левадиакос
Греция. Суперлига (2017/2018)
23 тур
24 февраля, суббота 16:00 ПАС 0:0 Левадиакос
8 тур
21 октября, суббота 16:00 Левадиакос 1:1 ПАС
Греция. Суперлига (2016/2017)
22 тур
26 февраля, воскресенье 18:15 Левадиакос 2:1 ПАС
7 тур
23 ноября, среда 18:15 ПАС 0:0 Левадиакос
Греция. Суперлига (2015/2016)
28 тур
3 апреля, воскресенье 19:00 Левадиакос 1:1 ПАС
13 тур
6 декабря, воскресенье 18:15 ПАС 0:1 Левадиакос
Греция. Суперлига (2014/2015)
23 тур
7 февраля, суббота 16:00 Левадиакос 1:2 ПАС
6 тур
3 декабря, среда 18:15 ПАС 0:4 Левадиакос
Греция. Суперлига (2013/2014)
22 тур
1 февраля, суббота 17:00 ПАС 2:1 Левадиакос
5 тур
22 сентября, воскресенье 19:15 Левадиакос 1:0 ПАС
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Панатинаикос 26 19 4 3 38:12 +26 61
2. АЕК 26 19 2 5 51:14 +37 59
3. Олимпиакос 26 16 8 2 53:14 +39 56
4. ПАОК 26 15 9 2 43:15 +28 54
5. Арис 26 12 4 10 38:24 +14 40
6. Волос 26 11 6 9 31:38 -7 39
7. Панетоликос 26 7 8 11 26:38 -12 29
8. Атромитос 26 7 8 11 25:29 -4 29
9. ОФИ 26 6 8 12 23:34 -11 26
10. Астерас 26 4 13 9 19:30 -11 25
11. ПАС 26 4 11 11 24:41 -17 23
12. Ионикос 26 4 6 16 16:42 -26 18
13. ПАС Ламия 26 2 11 13 13:45 -32 17
14. Левадиакос 26 3 8 15 14:38 -24 17
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