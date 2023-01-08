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Арис - Астерас

08.01.2023, Воскресенье, 20:00 мск Греция. Суперлига, 17 тур Арис - Астерас
Греция. Суперлига (2022/2023)
4 тур
11 сентября, воскресенье 21:30 Астерас 0:2 Арис
Греция. Суперлига (2021/2022)
25 тур
26 февраля, суббота 18:15 Астерас 0:2 Арис
12 тур
5 декабря, воскресенье 20:30 Арис 1:0 Астерас
Греция. Суперлига (2020/2021), группа A
6 тур
25 апреля, воскресенье 17:15 Астерас 1:1 Арис
2 тур
4 апреля, воскресенье 17:15 Арис 2:0 Астерас
Греция. Суперлига (2020/2021)
20 тур
30 января, суббота 18:15 Астерас 2:1 Арис
7 тур
1 ноября, воскресенье 16:00 Арис 1:0 Астерас
Греция. Суперлига (2019/2020)
23 тур
9 февраля, воскресенье 16:00 Астерас 1:1 Арис
10 тур
10 ноября, воскресенье 16:00 Арис 2:1 Астерас
Греция. Суперлига (2018/2019)
20 тур
11 февраля, понедельник 20:30 Астерас 0:3 Арис
5 тур
30 сентября, воскресенье 19:00 Арис 2:0 Астерас
Греция. Суперлига (2013/2014)
33 тур
6 апреля, воскресенье 20:00 Астерас 2:2 Арис
16 тур
19 декабря, четверг 21:30 Арис 1:1 Астерас
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Панатинаикос 26 19 4 3 38:12 +26 61
2. АЕК 26 19 2 5 51:14 +37 59
3. Олимпиакос 26 16 8 2 53:14 +39 56
4. ПАОК 26 15 9 2 43:15 +28 54
5. Арис 26 12 4 10 38:24 +14 40
6. Волос 26 11 6 9 31:38 -7 39
7. Панетоликос 26 7 8 11 26:38 -12 29
8. Атромитос 26 7 8 11 25:29 -4 29
9. ОФИ 26 6 8 12 23:34 -11 26
10. Астерас 26 4 13 9 19:30 -11 25
11. ПАС 26 4 11 11 24:41 -17 23
12. Ионикос 26 4 6 16 16:42 -26 18
13. ПАС Ламия 26 2 11 13 13:45 -32 17
14. Левадиакос 26 3 8 15 14:38 -24 17
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