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ПАОК - Арис

04.01.2023, Среда, 21:00 мск Греция. Суперлига, 16 тур ПАОК - Арис
Греция. Суперлига (2022/2023)
3 тур
4 сентября, воскресенье 21:30 Арис 0:0 ПАОК
Греция. Суперлига (2021/2022), группа A
8 тур
11 мая, среда 18:30 ПАОК 0:1 Арис
5 тур
17 апреля, воскресенье 19:30 Арис 1:0 ПАОК
Греция. Суперлига (2021/2022)
24 тур
20 февраля, воскресенье 20:30 Арис 0:0 ПАОК
11 тур
28 ноября, воскресенье 20:30 ПАОК 0:1 Арис
Греция. Суперлига (2020/2021), группа A
8 тур
9 мая, воскресенье 15:00 ПАОК 2:0 Арис
5 тур
21 апреля, среда 19:30 Арис 0:1 ПАОК
Греция. Суперлига (2020/2021)
25 тур
7 марта, воскресенье 20:30 ПАОК 2:2 Арис
12 тур
13 декабря, воскресенье 20:30 Арис 1:0 ПАОК
Греция. Суперлига (2019/2020)
10 тур
19 июля, воскресенье 20:00 ПАОК 0:0 Арис
4 тур
28 июня, воскресенье 19:15 Арис 0:2 ПАОК
17 тур
4 января, суббота 20:30 Арис 4:2 ПАОК
4 тур
22 сентября, воскресенье 18:30 ПАОК 2:2 Арис
Греция. Суперлига (2018/2019)
22 тур
24 февраля, воскресенье 20:30 ПАОК 1:1 Арис
7 тур
21 октября, воскресенье 19:00 Арис 1:2 ПАОК
Греция. Суперлига (2013/2014)
29 тур
16 марта, воскресенье 21:30 Арис 1:1 ПАОК
12 тур
24 ноября, воскресенье 21:30 ПАОК 3:1 Арис
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Панатинаикос 26 19 4 3 38:12 +26 61
2. АЕК 26 19 2 5 51:14 +37 59
3. Олимпиакос 26 16 8 2 53:14 +39 56
4. ПАОК 26 15 9 2 43:15 +28 54
5. Арис 26 12 4 10 38:24 +14 40
6. Волос 26 11 6 9 31:38 -7 39
7. Панетоликос 26 7 8 11 26:38 -12 29
8. Атромитос 26 7 8 11 25:29 -4 29
9. ОФИ 26 6 8 12 23:34 -11 26
10. Астерас 26 4 13 9 19:30 -11 25
11. ПАС 26 4 11 11 24:41 -17 23
12. Ионикос 26 4 6 16 16:42 -26 18
13. ПАС Ламия 26 2 11 13 13:45 -32 17
14. Левадиакос 26 3 8 15 14:38 -24 17
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