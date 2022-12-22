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Панетоликос - ПАОК

22.12.2022, Четверг, 20:30 мск Греция. Суперлига, 14 тур Панетоликос - ПАОК
Греция. Суперлига (2022/2023)
1 тур
20 августа, суббота 21:45 ПАОК 1:0 Панетоликос
Греция. Суперлига (2021/2022)
16 тур
12 января, среда 18:15 ПАОК 2:0 Панетоликос
3 тур
22 сентября, среда 18:15 Панетоликос 1:2 ПАОК
Греция. Суперлига (2020/2021)
20 тур
31 января, воскресенье 18:15 ПАОК 5:0 Панетоликос
7 тур
1 ноября, воскресенье 18:15 Панетоликос 1:3 ПАОК
Греция. Суперлига (2019/2020)
14 тур
15 декабря, воскресенье 20:30 Панетоликос 0:3 ПАОК
1 тур
25 августа, воскресенье 20:00 ПАОК 2:1 Панетоликос
Греция. Суперлига (2018/2019)
25 тур
16 марта, суббота 20:00 Панетоликос 1:2 ПАОК
10 тур
11 ноября, воскресенье 18:15 ПАОК 2:1 Панетоликос
Греция. Суперлига (2017/2018)
19 тур
28 января, воскресенье 16:00 Панетоликос 0:1 ПАОК
4 тур
16 сентября, суббота 18:15 ПАОК 1:0 Панетоликос
Греция. Суперлига (2016/2017)
18 тур
29 января, воскресенье 18:15 Панетоликос 0:1 ПАОК
3 тур
11 сентября, воскресенье 18:15 ПАОК 2:1 Панетоликос
Греция. Суперлига (2015/2016)
26 тур
12 марта, суббота 20:30 Панетоликос 0:3 ПАОК
11 тур
22 ноября, воскресенье 16:00 ПАОК 0:0 Панетоликос
Греция. Суперлига (2014/2015)
21 тур
31 января, суббота 20:30 ПАОК 1:2 Панетоликос
4 тур
22 сентября, понедельник 20:30 Панетоликос 0:1 ПАОК
Греция. Суперлига (2013/2014)
19 тур
12 января, воскресенье 17:00 ПАОК 1:0 Панетоликос
2 тур
24 августа, суббота 00:00 Панетоликос 2:0 ПАОК
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Панатинаикос 26 19 4 3 38:12 +26 61
2. АЕК 26 19 2 5 51:14 +37 59
3. Олимпиакос 26 16 8 2 53:14 +39 56
4. ПАОК 26 15 9 2 43:15 +28 54
5. Арис 26 12 4 10 38:24 +14 40
6. Волос 26 11 6 9 31:38 -7 39
7. Панетоликос 26 7 8 11 26:38 -12 29
8. Атромитос 26 7 8 11 25:29 -4 29
9. ОФИ 26 6 8 12 23:34 -11 26
10. Астерас 26 4 13 9 19:30 -11 25
11. ПАС 26 4 11 11 24:41 -17 23
12. Ионикос 26 4 6 16 16:42 -26 18
13. ПАС Ламия 26 2 11 13 13:45 -32 17
14. Левадиакос 26 3 8 15 14:38 -24 17
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