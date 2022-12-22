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ОФИ - Атромитос

22.12.2022, Четверг, 18:00 мск Греция. Суперлига, 14 тур ОФИ - Атромитос
Греция. Суперлига (2022/2023)
1 тур
20 августа, суббота 20:00 Атромитос 3:1 ОФИ
Греция. Суперлига (2021/2022), группа B
4 тур
17 апреля, воскресенье 15:30 Атромитос 1:1 ОФИ
Греция. Суперлига (2021/2022)
22 тур
16 февраля, среда 19:00 Атромитос 2:2 ОФИ
9 тур
6 ноября, суббота 18:15 ОФИ 2:0 Атромитос
Греция. Суперлига (2020/2021), группа B
4 тур
17 апреля, суббота 15:00 ОФИ 1:1 Атромитос
Греция. Суперлига (2020/2021)
16 тур
10 января, воскресенье 18:15 Атромитос 0:0 ОФИ
3 тур
27 сентября, воскресенье 18:00 ОФИ 2:2 Атромитос
Греция. Суперлига (2019/2020)
24 тур
17 февраля, понедельник 20:30 ОФИ 1:0 Атромитос
11 тур
24 ноября, воскресенье 18:00 Атромитос 2:1 ОФИ
Греция. Суперлига (2018/2019)
30 тур
5 мая, воскресенье 19:00 Атромитос 0:2 ОФИ
15 тур
31 января, четверг 18:15 ОФИ 1:1 Атромитос
Греция. Суперлига (2014/2015)
21 тур
1 февраля, воскресенье 18:15 Атромитос 3:0 ОФИ
4 тур
20 сентября, суббота 19:15 ОФИ 1:0 Атромитос
Греция. Суперлига (2013/2014)
31 тур
26 марта, среда 19:15 ОФИ 2:0 Атромитос
14 тур
8 декабря, воскресенье 19:15 Атромитос 3:0 ОФИ
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Панатинаикос 26 19 4 3 38:12 +26 61
2. АЕК 26 19 2 5 51:14 +37 59
3. Олимпиакос 26 16 8 2 53:14 +39 56
4. ПАОК 26 15 9 2 43:15 +28 54
5. Арис 26 12 4 10 38:24 +14 40
6. Волос 26 11 6 9 31:38 -7 39
7. Панетоликос 26 7 8 11 26:38 -12 29
8. Атромитос 26 7 8 11 25:29 -4 29
9. ОФИ 26 6 8 12 23:34 -11 26
10. Астерас 26 4 13 9 19:30 -11 25
11. ПАС 26 4 11 11 24:41 -17 23
12. Ионикос 26 4 6 16 16:42 -26 18
13. ПАС Ламия 26 2 11 13 13:45 -32 17
14. Левадиакос 26 3 8 15 14:38 -24 17
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