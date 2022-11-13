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ПАОК - Волос

13.11.2022, Воскресенье, 22:30 мск Греция. Суперлига, 13 тур ПАОК - Волос
Греция. Суперлига (2021/2022)
19 тур
23 января, воскресенье 18:15 Волос 0:4 ПАОК
6 тур
17 октября, воскресенье 16:00 ПАОК 4:4 Волос
Греция. Суперлига (2020/2021)
16 тур
10 января, воскресенье 16:00 ПАОК 3:1 Волос
3 тур
26 сентября, суббота 18:30 Волос 0:0 ПАОК
Греция. Суперлига (2019/2020)
21 тур
27 января, понедельник 19:00 ПАОК 1:0 Волос
8 тур
26 октября, суббота 19:30 Волос 0:2 ПАОК
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Панатинаикос 26 19 4 3 38:12 +26 61
2. АЕК 26 19 2 5 51:14 +37 59
3. Олимпиакос 26 16 8 2 53:14 +39 56
4. ПАОК 26 15 9 2 43:15 +28 54
5. Арис 26 12 4 10 38:24 +14 40
6. Волос 26 11 6 9 31:38 -7 39
7. Панетоликос 26 7 8 11 26:38 -12 29
8. Атромитос 26 7 8 11 25:29 -4 29
9. ОФИ 26 6 8 12 23:34 -11 26
10. Астерас 26 4 13 9 19:30 -11 25
11. ПАС 26 4 11 11 24:41 -17 23
12. Ионикос 26 4 6 16 16:42 -26 18
13. ПАС Ламия 26 2 11 13 13:45 -32 17
14. Левадиакос 26 3 8 15 14:38 -24 17
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