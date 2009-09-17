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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Аякс - Тимишоара
Аякс - Тимишоара: обзор матча 17 сентября 2009
Аякс
17.09.2009, четверг, 21:00
Лига Европы, группа A, 1 тур
0 : 0
Завершен
Тимишоара
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аякс - Тимишоара
Желтая карточка
К. Пантилимон
Желтая карточка
К. Ионеску
Желтая карточка
Г. Букур
Замена
А. Попараду
️️️️
Д. Гога
Замена
Д. Роммедаль
️️️️
И. Айссати
Замена
М. Сулеймани
️️️️
Кеннеди
Замена
К. Ионеску
️️️️
А. Куртян
Желтая карточка
Д. Алекса
Замена
С. Станку
️️️️
У. Паркс
Замена
М. Пантелич
️️️️
Д. Цвитанич
Желтая карточка
Я. Вертонген
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аякс
1
Маартен Стекеленбург
ВР
14
Ян Вертонген
ЦЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
9
Грегори ван дер Вил
ПЗ
6
Деми Де Зеув
ЦП
6
Сим Де Йонг
ЦП
14
Исмаил Айссати
ЦП
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
16
Кеннеди
ПВ
9
Луис Суарес
ЦФ
12
Дарио Цвитанич
ЦФ
Главный тренер
Мартин Йол
Тимишоара
25
Костел Пантилимон
ВР
0
Артавазд Карамян
ЛЗ
25
Иоан Мера
ЦЗ
6
Даре Нибомбе
ЦЗ
29
Эдер Бонфим
ПЗ
11
Георге Букур
ЛП
55
Александру Бурчану
ОП
5
Дан Алекса
ЦП
21
Дорин Гога
ЦФ
11
Уистон Паркс
ЦФ
77
Александру Куртян
ЦФ
Аякс
1
Кеннет Вермеер
ВР
23
Олегер
ЦЗ
20
Бруно Силва
ПЗ
10
Миралем Сулеймани
ЛП
6
Вурнон Анита
ЦП
11
Деннис Роммедаль
ПП
9
Марко Пантелич
ЦФ
Тимишоара
99
Педру Таборда
ВР
20
Флорин Максим
ЛП
23
Клаудиу Ионеску
ЦП
31
Адриан Попараду
ЦП
13
Кристиан Скутару
ЦП
7
Стелиан Станку
ПП
18
Лукаш Магера
ЦФ
3-4-1-2
1
Стекеленбург
14
Вертонген
23
Алдервейрелд
9
ван дер Вил
6
Де Зеув
14
Айссати
18
Эмануэльсон
6
Де Йонг
16
Кеннеди
12
Цвитанич
9
Суарес
4-1-2-3
25
Пантилимон
29
Бонфим
25
Мера
6
Нибомбе
0
Карамян
55
Бурчану
5
Алекса
11
Букур
77
Куртян
11
Паркс
21
Гога
16
Кеннеди
10
Сулеймани
10
Сулеймани
16
Кеннеди
14
Айссати
11
Роммедаль
11
Роммедаль
14
Айссати
12
Цвитанич
9
Пантелич
9
Пантелич
12
Цвитанич
77
Куртян
23
Ионеску
23
Ионеску
77
Куртян
21
Гога
31
Попараду
31
Попараду
21
Гога
11
Паркс
7
Станку
7
Станку
11
Паркс
Остались в запасе
Аякс
Тимишоара
1
Кеннет Вермеер
ВР
23
Олегер
ЦЗ
20
Бруно Силва
ПЗ
6
Вурнон Анита
ЦП
Главный тренер
Мартин Йол
99
Педру Таборда
ВР
20
Флорин Максим
ЛП
13
Кристиан Скутару
ЦП
18
Лукаш Магера
ЦФ
Остались в запасе
1
Кеннет Вермеер
ВР
23
Олегер
ЦЗ
20
Бруно Силва
ПЗ
6
Вурнон Анита
ЦП
Остались в запасе
99
Педру Таборда
ВР
20
Флорин Максим
ЛП
13
Кристиан Скутару
ЦП
18
Лукаш Магера
ЦФ
Главный тренер
Мартин Йол
Статистика матча Аякс - Тимишоара
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
- : -
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Лига конференций, 2 тур
Аякс
2 : 0
22.10.2026
Аталанта
Тимишоара
Marbella Cup
ЦСКА
2 : 0
09.02.2012
Тимишоара
Marbella Cup
Тимишоара
3 : 0
06.02.2012
Зестафони
Marbella Cup, 1/4 финала
Лех
5 : 0
03.02.2012
Тимишоара
Лига Европы
Манчестер Сити
2 : 0
26.08.2010
Тимишоара
Лига Европы
Тимишоара
0 : 1
19.08.2010
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Алон Йефет
(Нетанья)
Стадион:
Йохан Кройф Арена
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