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Расписание матчей
Италия. Кубок
Специя - Комо
Специя - Комо: обзор матча 06 августа 2022
Специя
06.08.2022, суббота, 19:00
Италия. Кубок, 1 раунд
5 : 1
Завершен
Комо
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Статистика матча Специя - Комо
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Специя
Италия. Серия В, 38 тур
Пескара
1 : 1
08.05.2026
Специя
Италия. Серия В, 37 тур
Специя
2 : 2
01.05.2026
Венеция
Италия. Серия В, 36 тур
Катанцаро
4 : 2
25.04.2026
Специя
Италия. Серия В, 35 тур
Специя
6 : 1
18.04.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 34 тур
Специя
0 : 2
12.04.2026
Мантова
Комо
Италия. Серия А, 13 тур
Комо
- : -
29.11.2026
Ювентус
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
1 : 0
24.11.2026
АЕК
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
2 : 0
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Ланс
1 : 9
04.11.2026
Комо
Италия. Серия А, 10 тур
Комо
1 : 0
01.11.2026
Венеция
Информация о матче
Стадион:
Дино Мануцци
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