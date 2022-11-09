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Судьи
Главный судья:
Илья Иванов (Санкт-Петербург)
Помощники:
Андрей Савин (Санкт-Петербург), Вячеслав Сливчук (Энгельс)
Резервный судья:
Максим Глазьев (Санкт-Петербург)
Инспектор:
Константин Барсуков (Одинцово)

Звезда - Ядро

09.11.2022, Среда, 16:00 мск Санкт-Петербург, стадион Кировец Россия. Вторая лига. Группа 2, 21 тур Звезда - Ядро
Россия. Вторая лига. Группа 2 (2022/2023), группа 1
11 тур
18 сентября, воскресенье 14:00 Ядро 1:1 Звезда
Россия. Кубок (2022/2023)
1/128 финала
31 августа, среда 14:00 Звезда 2:1 Ядро
Россия. Кубок (2021/2022)
1/256 финала
14 июля, среда 17:00 Ядро 0:2 Звезда
Группа 1 И В Н П Мячи Разница Очки
1. Ленинградец 20 16 3 1 48:11 +37 51
2. Звезда 20 11 8 1 40:16 +24 41
3. Зоркий 20 9 5 6 32:21 +11 32
4. Енисей-М 20 8 5 7 40:30 +10 29
5. Балтика-БФУ 20 7 8 5 25:19 +6 29
6. Луки-Энергия 20 8 3 9 23:30 -7 27
7. Зенит-2 20 7 6 7 31:31 0 27
8. Динамо СПб 20 5 8 7 24:24 0 23
9. Ядро 20 3 6 11 25:35 -10 15
10. Родина-М 20 3 4 13 13:44 -31 13
11. Электрон 20 3 4 13 13:53 -40 13
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