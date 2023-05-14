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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Риу Аве - Витория Гимараеш
Риу Аве - Витория Гимараеш: обзор матча 14 мая 2023
Риу Аве
14.05.2023, воскресенье, 17:30
Португалия. Примейра, 32 тур
0 : 1
Завершен
Витория Гимараеш
55'
Т. Хандель
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Риу Аве - Витория Гимараеш
Замена
А. Самарис
️️️️
А. Удрхири
82'
Замена
А. Перейра
️️️️
P. Vitor
82'
81'
Замена
З. Карлуш
️️️️
Т. Силва
73'
Замена
J. Fernandes
️️️️
М. Вильянуэва
Замена
U.
️️️️
L. Ruiz
72'
Замена
Савио
️️️️
П. Вильям
72'
66'
Замена
А. Сафира
️️️️
Ж. Силва
66'
Замена
Д. Силва
️️️️
Т. Хандель
Замена
Эрнани
️️️️
М. Баэса
60'
55'
ГОЛ! 0:1!
Т. Хандель
Пас отдал
М. Вильянуэва
46'
Замена
Б. Гаспар
️️️️
M. Maga
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Риу Аве
3
Патрик Вильям
ЦЗ
33
Адерлан Сантос
ЦЗ
42
Ренато Панталон
ЦЗ
20
Коштинья
ПЗ
6
Амин Удрхири
ОП
7
Paulo Vitor
ЦП
6
Гуга
АП
8
Мигель Баэса
АП
15
Magrão
ЦФ
9
Эммануэль Боатенг
ЦФ
11
L. Ruiz
ЦФ
Главный тренер
Жозе Гомеш
Витория Гимараеш
14
Бруну Варела
ВР
25
Афоншу Фрейташ
ЛЗ
13
Андре Амару
ЦЗ
2
Miguel Maga
ЦЗ
17
Микель Вильянуэва
ЦЗ
29
Mamadou Tounkara
ЦЗ
20
Томаш Хандель
ЦП
10
Майкл Джонстон
ЦП
70
Тиагу Силва
ЦП
17
Андре Силва
ЦФ
20
Жота Силва
ЦФ
Главный тренер
Жоау «Морено» Тейшейра
Риу Аве
91
Джонатан
ВР
16
Савио
ЛЗ
3
Мигель Нобрега
ЦЗ
93
Jorge Karse
ЦЗ
8
Витор Гомеш
ЦП
22
Андреас Самарис
ЦП
17
Ukra
ЦФ
27
Эрнани
ЦФ
95
Андре Перейра
ЦФ
Витория Гимараеш
53
Pedro Rafael Oliveira
ВР
44
Jorge Fernandes
ЦЗ
76
Бруну Гаспар
ЦЗ
10
Нельсон Луж
ЛВ
25
Matheus Índio
ЦП
6
Зе Карлуш
ЦП
80
Дани Силва
ЦП
9
Алиссон Сафира
ЦФ
33
Андерсон Силва
ЦФ
4-1-1-2-3
3
Вильям
33
Сантос
42
Панталон
20
Коштинья
6
Удрхири
7
8
Баэса
6
Гуга
11
9
Боатенг
15
3-2-3-2
14
Варела
2
17
Вильянуэва
29
13
Амару
25
Фрейташ
20
Хандель
10
Джонстон
70
Силва
20
Силва
17
Силва
3
Вильям
16
Савио
16
Савио
3
Вильям
6
Удрхири
22
Самарис
22
Самарис
6
Удрхири
11
17
17
11
8
Баэса
27
Эрнани
27
Эрнани
8
Баэса
7
95
Перейра
95
Перейра
7
17
Вильянуэва
44
44
17
Вильянуэва
2
76
Гаспар
76
Гаспар
2
70
Силва
6
Зе Карлуш
6
Зе Карлуш
70
Силва
20
Хандель
80
Силва
80
Силва
20
Хандель
20
Силва
9
Сафира
9
Сафира
20
Силва
Остались в запасе
Риу Аве
Витория Гимараеш
91
Джонатан
ВР
3
Мигель Нобрега
ЦЗ
93
Jorge Karse
ЦЗ
8
Витор Гомеш
ЦП
Главный тренер
Жозе Гомеш
53
Pedro Rafael Oliveira
ВР
25
Matheus Índio
ЦП
10
Нельсон Луж
ЛВ
33
Андерсон Силва
ЦФ
Главный тренер
Жоау «Морено» Тейшейра
Остались в запасе
91
Джонатан
ВР
3
Мигель Нобрега
ЦЗ
93
Jorge Karse
ЦЗ
8
Витор Гомеш
ЦП
Остались в запасе
53
Pedro Rafael Oliveira
ВР
25
Matheus Índio
ЦП
10
Нельсон Луж
ЛВ
33
Андерсон Силва
ЦФ
Главный тренер
Жозе Гомеш
Главный тренер
Жоау «Морено» Тейшейра
Статистика матча Риу Аве - Витория Гимараеш
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Риу Аве
Португалия. Примейра, 12 тур
Арука
- : -
28.11.2026
Риу Аве
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Академика де Визеу
2 : 1
01.11.2026
Риу Аве
Португалия. Примейра, 9 тур
Риу Аве
0 : 4
25.10.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 8 тур
Риу Аве
3 : 2
11.10.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 7 тур
Алверка
1 : 0
19.09.2026
Риу Аве
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 12 тур
Витория Гимараеш
- : -
28.11.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 10 тур
Жил Висенте
0 : 0
02.11.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 9 тур
Витория Гимараеш
5 : 0
23.10.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 8 тур
Бенфика
2 : 0
11.10.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 7 тур
Витория Гимараеш
1 : 1
20.09.2026
Морейренcе
Информация о матче
Стадион:
Эштадио до Риу Аве
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