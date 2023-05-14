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Риу Аве - Витория Гимараеш

14.05.2023, Воскресенье, 00:00 мск Португалия. Примейра, 32 тур Риу Аве - Витория Гимараеш
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Матч еще не начался
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Матч еще не начался
Португалия. Примейра (2022/2023)
15 тур
7 января, суббота 21:00 Витория Гимараеш 0:0 Риу Аве
Португалия. Примейра (2020/2021)
19 тур
13 февраля, суббота 21:00 Витория Гимараеш 1:3 Риу Аве
2 тур
27 сентября, воскресенье 23:00 Риу Аве 0:0 Витория Гимараеш
Португалия. Примейра (2019/2020)
18 тур
27 января, понедельник 21:45 Витория Гимараеш 1:2 Риу Аве
1 тур
8 сентября, воскресенье 17:00 Риу Аве 1:1 Витория Гимараеш
Португалия. Примейра (2018/2019)
29 тур
14 апреля, воскресенье 17:00 Риу Аве 2:1 Витория Гимараеш
12 тур
9 декабря, воскресенье 20:30 Витория Гимараеш 3:2 Риу Аве
Португалия. Примейра (2017/2018)
29 тур
6 апреля, пятница 22:30 Витория Гимараеш 3:0 Риу Аве
12 тур
28 ноября, вторник 00:01 Риу Аве 0:1 Витория Гимараеш
Португалия. Примейра (2016/2017)
26 тур
19 марта, воскресенье 23:15 Витория Гимараеш 3:0 Риу Аве
9 тур
30 октября, воскресенье 21:00 Риу Аве 0:3 Витория Гимараеш
Португалия. Примейра (2015/2016)
29 тур
11 апреля, понедельник 22:00 Риу Аве 2:0 Витория Гимараеш
12 тур
7 декабря, понедельник 23:00 Витория Гимараеш 3:1 Риу Аве
Португалия. Примейра (2014/2015)
30 тур
25 апреля, суббота 22:15 Риу Аве 1:1 Витория Гимараеш
13 тур
14 декабря, воскресенье 19:00 Витория Гимараеш 0:0 Риу Аве
Португалия. Высшая лига (2013/2014)
19 тур
16 февраля, воскресенье 20:00 Витория Гимараеш 1:0 Риу Аве
4 тур
14 сентября, суббота 19:15 Риу Аве 0:1 Витория Гимараеш
Португалия. Высшая лига (2012/2013)
30 тур
19 мая, воскресенье 21:30 Витория Гимараеш 0:1 Риу Аве
15 тур
21 января, понедельник 00:15 Риу Аве 1:3 Витория Гимараеш
Португалия. Высшая лига (2011/2012)
24 тур
25 марта, воскресенье 21:00 Риу Аве 0:1 Витория Гимараеш
9 тур
30 октября, воскресенье 22:00 Витория Гимараеш 2:1 Риу Аве
Португалия. Высшая лига (2010/2011)
17 тур
22 января, суббота 20:00 Риу Аве 2:3 Витория Гимараеш
2 тур
23 августа, понедельник 23:15 Витория Гимараеш 0:0 Риу Аве
Чемпионат Португалии (2009/2010)
29 тур
2 мая, воскресенье 23:15 Риу Аве 0:0 Витория Гимараеш
14 тур
19 декабря, суббота 22:15 Витория Гимараеш 1:0 Риу Аве
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Бенфика 24 21 2 1 61:13 +48 65
2. Порту 24 18 3 3 55:17 +38 57
3. Брага 24 18 1 5 54:22 +32 55
4. Спортинг 24 16 2 6 49:23 +26 50
5. Гимараеш 24 12 4 8 24:24 0 40
6. Арука 24 10 7 7 28:31 -3 37
7. Каза Пиа 24 10 5 9 20:24 -4 35
8. Фамаликан 24 9 3 12 23:31 -8 30
9. Риу Аве 24 8 6 10 23:28 -5 30
10. Боавишта 24 8 6 10 27:38 -11 30
11. Шавиш 24 7 8 9 24:31 -7 29
12. Визела 24 8 5 11 26:27 -1 29
13. Жил Висенте 24 8 5 11 26:31 -5 29
14. Портимоненси 24 8 2 14 18:31 -13 26
15. Эшторил 24 6 4 14 21:37 -16 22
16. Маритиму 24 4 4 16 17:45 -28 16
17. Пасуш де Феррейра 24 4 3 17 18:42 -24 15
18. Санта-Клара 24 3 6 15 17:36 -19 15
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