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Маритиму - Риу Аве

07.05.2023, Воскресенье, 00:00 мск Португалия. Примейра, 31 тур Маритиму - Риу Аве
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Матч еще не начался
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Матч еще не начался
Португалия. Примейра (2022/2023)
14 тур
23 декабря, пятница 23:15 Риу Аве 1:1 Маритиму
Португалия. Примейра (2020/2021)
28 тур
21 апреля, среда 19:00 Маритиму 1:0 Риу Аве
11 тур
28 декабря, понедельник 21:45 Риу Аве 1:3 Маритиму
Португалия. Примейра (2019/2020)
32 тур
13 июля, понедельник 21:00 Маритиму 0:0 Риу Аве
15 тур
5 января, воскресенье 18:00 Риу Аве 0:1 Маритиму
Португалия. Примейра (2018/2019)
19 тур
28 января, понедельник 20:00 Маритиму 0:2 Риу Аве
2 тур
19 августа, воскресенье 18:00 Риу Аве 3:1 Маритиму
Португалия. Примейра (2017/2018)
22 тур
10 февраля, суббота 19:00 Риу Аве 3:0 Маритиму
5 тур
9 сентября, суббота 20:15 Маритиму 1:0 Риу Аве
Португалия. Примейра (2016/2017)
21 тур
13 февраля, понедельник 23:00 Риу Аве 0:0 Маритиму
4 тур
11 сентября, воскресенье 18:00 Маритиму 0:1 Риу Аве
Португалия. Примейра (2015/2016)
27 тур
18 марта, пятница 23:30 Риу Аве 1:0 Маритиму
10 тур
8 ноября, воскресенье 19:00 Маритиму 3:2 Риу Аве
Португалия. Примейра (2014/2015)
33 тур
17 мая, воскресенье 20:00 Маритиму 4:0 Риу Аве
16 тур
11 января, воскресенье 19:00 Риу Аве 0:0 Маритиму
Португалия. Высшая лига (2013/2014)
30 тур
11 мая, воскресенье 19:00 Маритиму 1:0 Риу Аве
15 тур
11 января, суббота 22:00 Риу Аве 1:1 Маритиму
Португалия. Высшая лига (2012/2013)
16 тур
27 января, воскресенье 20:00 Маритиму 1:1 Риу Аве
1 тур
18 августа, суббота 21:15 Риу Аве 0:1 Маритиму
Португалия. Высшая лига (2011/2012)
19 тур
18 февраля, суббота 00:15 Риу Аве 1:3 Маритиму
4 тур
11 сентября, воскресенье 22:15 Маритиму 2:1 Риу Аве
Португалия. Высшая лига (2010/2011)
22 тур
6 марта, воскресенье 19:00 Маритиму 0:1 Риу Аве
7 тур
3 октября, воскресенье 19:00 Риу Аве 0:0 Маритиму
Чемпионат Португалии (2009/2010)
28 тур
23 апреля, пятница 23:15 Риу Аве 0:0 Маритиму
13 тур
13 декабря, воскресенье 19:00 Маритиму 0:1 Риу Аве
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Бенфика 24 21 2 1 61:13 +48 65
2. Порту 24 18 3 3 55:17 +38 57
3. Брага 24 18 1 5 54:22 +32 55
4. Спортинг 24 16 2 6 49:23 +26 50
5. Гимараеш 24 12 4 8 24:24 0 40
6. Арука 24 10 7 7 28:31 -3 37
7. Каза Пиа 24 10 5 9 20:24 -4 35
8. Фамаликан 24 9 3 12 23:31 -8 30
9. Риу Аве 24 8 6 10 23:28 -5 30
10. Боавишта 24 8 6 10 27:38 -11 30
11. Шавиш 24 7 8 9 24:31 -7 29
12. Визела 24 8 5 11 26:27 -1 29
13. Жил Висенте 24 8 5 11 26:31 -5 29
14. Портимоненси 24 8 2 14 18:31 -13 26
15. Эшторил 24 6 4 14 21:37 -16 22
16. Маритиму 24 4 4 16 17:45 -28 16
17. Пасуш де Феррейра 24 4 3 17 18:42 -24 15
18. Санта-Клара 24 3 6 15 17:36 -19 15
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