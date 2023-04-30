Введите ваш ник на сайте

Порту - Боавишта

30.04.2023, Воскресенье, 00:00 мск Португалия. Примейра, 30 тур Порту - Боавишта
...
Матч еще не начался
...
Матч еще не начался
Португалия. Примейра (2022/2023)
13 тур
12 ноября, суббота 23:30 Боавишта 1:4 Порту
Португалия. Примейра (2021/2022)
27 тур
20 марта, воскресенье 23:45 Боавишта 0:1 Порту
10 тур
30 октября, суббота 19:00 Порту 4:1 Боавишта
Португалия. Примейра (2020/2021)
19 тур
13 февраля, суббота 23:30 Порту 2:2 Боавишта
2 тур
26 сентября, суббота 23:00 Боавишта 0:5 Порту
Португалия. Примейра (2019/2020)
28 тур
23 июня, вторник 23:15 Порту 4:0 Боавишта
11 тур
11 ноября, понедельник 00:01 Боавишта 0:1 Порту
Португалия. Примейра (2018/2019)
28 тур
5 апреля, пятница 22:30 Порту 2:0 Боавишта
11 тур
2 декабря, воскресенье 23:00 Боавишта 0:1 Порту
Португалия. Примейра (2017/2018)
27 тур
17 марта, суббота 23:30 Порту 2:0 Боавишта
10 тур
28 октября, суббота 22:30 Боавишта 0:3 Порту
Португалия. Примейра (2016/2017)
23 тур
26 февраля, воскресенье 23:15 Боавишта 0:1 Порту
6 тур
23 сентября, пятница 21:00 Порту 3:1 Боавишта
Португалия. Примейра (2015/2016)
34 тур
14 мая, суббота 13:45 Порту 4:0 Боавишта
17 тур
10 января, воскресенье 21:15 Боавишта 0:5 Порту
Португалия. Примейра (2014/2015)
22 тур
23 февраля, понедельник 23:00 Боавишта 0:2 Порту
5 тур
21 сентября, воскресенье 23:15 Порту 0:0 Боавишта
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Бенфика 24 21 2 1 61:13 +48 65
2. Порту 24 18 3 3 55:17 +38 57
3. Брага 24 18 1 5 54:22 +32 55
4. Спортинг 24 16 2 6 49:23 +26 50
5. Гимараеш 24 12 4 8 24:24 0 40
6. Арука 24 10 7 7 28:31 -3 37
7. Каза Пиа 24 10 5 9 20:24 -4 35
8. Фамаликан 24 9 3 12 23:31 -8 30
9. Риу Аве 24 8 6 10 23:28 -5 30
10. Боавишта 24 8 6 10 27:38 -11 30
11. Шавиш 24 7 8 9 24:31 -7 29
12. Визела 24 8 5 11 26:27 -1 29
13. Жил Висенте 24 8 5 11 26:31 -5 29
14. Портимоненси 24 8 2 14 18:31 -13 26
15. Эшторил 24 6 4 14 21:37 -16 22
16. Маритиму 24 4 4 16 17:45 -28 16
17. Пасуш де Феррейра 24 4 3 17 18:42 -24 15
18. Санта-Клара 24 3 6 15 17:36 -19 15
...
  • Читайте нас: 