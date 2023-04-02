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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Риу Аве - Бенфика
Риу Аве - Бенфика: обзор матча 02 апреля 2023
Риу Аве
02.04.2023, воскресенье, 20:00
Португалия. Примейра, 26 тур
0 : 1
Завершен
Бенфика
46'
Г. Рамуш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Риу Аве - Бенфика
90'
+3
Желтая карточка
О. Влаходимос
Желтая карточка
Эрнани
83'
Замена
P. Vitor
️️️️
Коштинья
81'
Замена
Савио
️️️️
П. Вильям
81'
Замена
Эрнани
️️️️
Э. Боатенг
80'
71'
Желтая карточка
Г. Рамуш
71'
Замена
Флорентину
️️️️
Д. Нерес
71'
Замена
П. Муса
️️️️
Г. Рамуш
Замена
B. Ventura
️️️️
Ж. Грака
64'
Замена
В. Гомеш
️️️️
А. Самарис
64'
Желтая карточка
П. Вильям
61'
58'
Желтая карточка
Ж. Мариу
46'
ГОЛ! 0:1!
Г. Рамуш
Пас отдал
Ж. Мариу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Риу Аве
91
Джонатан
ВР
42
Ренато Панталон
ЦЗ
33
Адерлан Сантос
ЦЗ
3
Патрик Вильям
ЦЗ
20
Коштинья
ПЗ
22
Андреас Самарис
ЦП
21
Жоау Грака
ЦП
6
Гуга
АП
95
Андре Перейра
ЦФ
11
Fábio Ronaldo
ЦФ
9
Эммануэль Боатенг
ЦФ
Главный тренер
Жозе Гомеш
Бенфика
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
22
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
14
Антониу Силва
ЦЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
6
Александер Бах
ПЗ
14
Фредрик Эушнес
ОП
23
Жоау Мариу
ЦП
22
Шикинью
АП
7
Давид Нерес
ПВ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
27
Рафа
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Риу Аве
16
Савио
ЛЗ
23
Жозуэ
ЦЗ
7
Paulo Vitor
ЦП
11
Bruno Ventura
ЦП
8
Витор Гомеш
ЦП
8
Мигель Баэса
АП
27
Эрнани
ЦФ
15
Magrão
ЦФ
17
Ukra
ЦФ
Бенфика
24
Самуэль Соареш
ВР
5
Морато
ЦЗ
4
Лукас Вериссимо
ЦЗ
12
Жилберто
ПЗ
21
Андреас Шельдеруп
ЛВ
12
Флорентину
ОП
87
Жоау Невеш
АП
20
Каспер Тенгстедт
ЦФ
9
Петар Муса
ЦФ
4-2-1-3
91
Джонатан
42
Панталон
33
Сантос
3
Вильям
20
Коштинья
22
Самарис
21
Грака
6
Гуга
9
Боатенг
11
95
Перейра
4-1-1-2-2
1
Влаходимос
6
Бах
14
Силва
30
Отаменди
22
Гримальдо
14
Эушнес
23
Мариу
7
Нерес
22
Шикинью
27
Рафа
9
Рамуш
3
Вильям
16
Савио
16
Савио
3
Вильям
20
Коштинья
7
7
20
Коштинья
21
Грака
11
11
21
Грака
22
Самарис
8
Гомеш
8
Гомеш
22
Самарис
9
Боатенг
27
Эрнани
27
Эрнани
9
Боатенг
7
Нерес
12
Флорентину
12
Флорентину
7
Нерес
9
Рамуш
9
Муса
9
Муса
9
Рамуш
Остались в запасе
Риу Аве
Бенфика
23
Жозуэ
ЦЗ
8
Мигель Баэса
АП
15
Magrão
ЦФ
17
Ukra
ЦФ
Главный тренер
Жозе Гомеш
24
Самуэль Соареш
ВР
5
Морато
ЦЗ
4
Лукас Вериссимо
ЦЗ
12
Жилберто
ПЗ
87
Жоау Невеш
АП
21
Андреас Шельдеруп
ЛВ
20
Каспер Тенгстедт
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Остались в запасе
23
Жозуэ
ЦЗ
8
Мигель Баэса
АП
15
Magrão
ЦФ
17
Ukra
ЦФ
Остались в запасе
24
Самуэль Соареш
ВР
5
Морато
ЦЗ
4
Лукас Вериссимо
ЦЗ
12
Жилберто
ПЗ
87
Жоау Невеш
АП
21
Андреас Шельдеруп
ЛВ
20
Каспер Тенгстедт
ЦФ
Главный тренер
Жозе Гомеш
Главный тренер
Рогер Шмидт
Статистика матча Риу Аве - Бенфика
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Риу Аве
Португалия. Примейра, 12 тур
Арука
- : -
28.11.2026
Риу Аве
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Академика де Визеу
2 : 1
01.11.2026
Риу Аве
Португалия. Примейра, 9 тур
Риу Аве
0 : 4
25.10.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 8 тур
Риу Аве
3 : 2
11.10.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 7 тур
Алверка
1 : 0
19.09.2026
Риу Аве
Бенфика
Португалия. Примейра, 12 тур
Бенфика
- : -
30.11.2026
Фамаликан
Лига Европы, 5 тур
Виктория
4 : 0
26.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Португалия. Примейра, 10 тур
Бенфика
1 : 0
02.11.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Информация о матче
Стадион:
Эштадио до Риу Аве
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