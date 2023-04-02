Введите ваш ник на сайте

Порту - Портимоненси

02.04.2023, Воскресенье, 00:00 мск Португалия. Примейра, 26 тур Порту - Портимоненси
...
Матч еще не начался
...
Матч еще не начался
Португалия. Примейра (2022/2023)
9 тур
8 октября, суббота 20:00 Портимоненси 0:2 Порту
Португалия. Примейра (2021/2022)
30 тур
16 апреля, суббота 22:30 Порту 7:0 Портимоненси
13 тур
3 декабря, пятница 22:00 Портимоненси 0:3 Порту
Португалия. Примейра (2020/2021)
24 тур
20 марта, суббота 21:00 Портимоненси 1:2 Порту
7 тур
8 ноября, воскресенье 20:30 Порту 3:1 Портимоненси
Португалия. Примейра (2019/2020)
22 тур
23 февраля, воскресенье 23:30 Порту 1:0 Портимоненси
5 тур
15 сентября, воскресенье 22:00 Портимоненси 2:3 Порту
Португалия. Примейра (2018/2019)
29 тур
13 апреля, суббота 20:00 Портимоненси 0:3 Порту
12 тур
7 декабря, пятница 23:30 Порту 4:1 Портимоненси
Португалия. Примейра (2017/2018)
24 тур
25 февраля, воскресенье 23:15 Портимоненси 1:5 Порту
7 тур
22 сентября, пятница 22:30 Порту 5:2 Портимоненси
Португалия. Высшая лига (2010/2011)
26 тур
10 апреля, воскресенье 21:15 Портимоненси 2:3 Порту
11 тур
14 ноября, воскресенье 23:15 Порту 2:0 Портимоненси
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Бенфика 24 21 2 1 61:13 +48 65
2. Порту 24 18 3 3 55:17 +38 57
3. Брага 24 18 1 5 54:22 +32 55
4. Спортинг 24 16 2 6 49:23 +26 50
5. Гимараеш 24 12 4 8 24:24 0 40
6. Арука 24 10 7 7 28:31 -3 37
7. Каза Пиа 24 10 5 9 20:24 -4 35
8. Фамаликан 24 9 3 12 23:31 -8 30
9. Риу Аве 24 8 6 10 23:28 -5 30
10. Боавишта 24 8 6 10 27:38 -11 30
11. Шавиш 24 7 8 9 24:31 -7 29
12. Визела 24 8 5 11 26:27 -1 29
13. Жил Висенте 24 8 5 11 26:31 -5 29
14. Портимоненси 24 8 2 14 18:31 -13 26
15. Эшторил 24 6 4 14 21:37 -16 22
16. Маритиму 24 4 4 16 17:45 -28 16
17. Пасуш де Феррейра 24 4 3 17 18:42 -24 15
18. Санта-Клара 24 3 6 15 17:36 -19 15
...
  • Читайте нас: 