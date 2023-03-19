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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Брага - Порту
Брага - Порту: обзор матча 19 марта 2023
Брага
19.03.2023, воскресенье, 21:00
Португалия. Примейра, 25 тур
0 : 0
Завершен
Порту
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брага - Порту
Желтая карточка
В. Гомес
90'
+3
Желтая карточка
А. Джало
89'
87'
Желтая карточка
Отавио
84'
Замена
Г. Верон
️️️️
М. Урибе
Желтая карточка
С. Ниакате
82'
Замена
А. Каштру
️️️️
А. Орта
77'
Замена
С. Банза
️️️️
Ю. Медейрос
77'
Замена
А. Джало
️️️️
Брума
65'
46'
Замена
З. Сануси
️️️️
Венделл
39'
Замена
С. Эустакиу
️️️️
Р. Консейсау
39'
Замена
Галено
️️️️
М. Груйич
33'
Желтая карточка
Венделл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брага
1
Матеус
ВР
3
Витор Тормена
ЦЗ
4
Сику Ниакате
ЦЗ
6
Нуну Секейра
ЦЗ
2
Виктор Гомес
ПЗ
21
Рикарду Орта
ЛВ
77
Брума
ЛВ
73
Аль Мусрати
ЦП
6
Андре Орта
ЦП
9
Абель Руис
ЦФ
45
Юри Медейрос
ЦФ
Главный тренер
Артур Жорже Аморим
Порту
99
Диогу Кошта
ВР
18
Венделл
ЛЗ
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
5
Иван Маркано
ЦЗ
27
Родригу Консейсау
ПЗ
11
Пепе
ЛВ
8
Матеус Урибе
ОП
8
Марко Груйич
ОП
25
Отавио
АП
9
Мехди Тареми
ЦФ
9
Эванилсон
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Брага
12
Тиагу Са
ВР
26
Кристиан Борха
ЛЗ
4
Сердар Саатджи
ЦЗ
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
25
Альваро Джало
ЛВ
10
Урош Рачич
ОП
21
Пицци
АП
8
Андре Каштру
АП
24
Симон Банза
ЦФ
Порту
14
Клаудио Рамос
ВР
12
Зайду Сануси
ЛЗ
6
Давид Карму
ЦЗ
13
Галено
ЛВ
46
Стефен Эустакиу
ОП
10
Андре Франку
АП
27
Габриэль Верон
ПВ
11
Тони Мартинес
ЦФ
3
Дэнни Намасо
ЦФ
4-2-2-2
1
Матеус
3
Тормена
4
Ниакате
6
Секейра
2
Гомес
73
Мусрати
6
Орта
77
Брума
21
Орта
45
Медейрос
9
Руис
4-2-2-2
99
Кошта
27
Консейсау
15
Кардосо
5
Маркано
18
Венделл
8
Урибе
8
Груйич
25
Отавио
11
Пепе
9
Эванилсон
9
Тареми
6
Орта
8
Каштру
8
Каштру
6
Орта
77
Брума
25
Джало
25
Джало
77
Брума
45
Медейрос
24
Банза
24
Банза
45
Медейрос
18
Венделл
12
Сануси
12
Сануси
18
Венделл
27
Консейсау
46
Эустакиу
46
Эустакиу
27
Консейсау
8
Груйич
13
Галено
13
Галено
8
Груйич
8
Урибе
27
Верон
27
Верон
8
Урибе
Остались в запасе
Брага
Порту
12
Тиагу Са
ВР
26
Кристиан Борха
ЛЗ
4
Сердар Саатджи
ЦЗ
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
10
Урош Рачич
ОП
21
Пицци
АП
Главный тренер
Артур Жорже Аморим
14
Клаудио Рамос
ВР
6
Давид Карму
ЦЗ
10
Андре Франку
АП
11
Тони Мартинес
ЦФ
3
Дэнни Намасо
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Остались в запасе
12
Тиагу Са
ВР
26
Кристиан Борха
ЛЗ
4
Сердар Саатджи
ЦЗ
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
10
Урош Рачич
ОП
21
Пицци
АП
Остались в запасе
14
Клаудио Рамос
ВР
6
Давид Карму
ЦЗ
10
Андре Франку
АП
11
Тони Мартинес
ЦФ
3
Дэнни Намасо
ЦФ
Главный тренер
Артур Жорже Аморим
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Статистика матча Брага - Порту
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Брага
Португалия. Примейра, 12 тур
Каза Пиа
- : -
30.11.2026
Брага
Лига конференций, 4 тур
Брага
4 : 0
26.11.2026
КуПС
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Насьональ
1 : 0
25.10.2026
Брага
Порту
Португалия. Примейра, 12 тур
Порту
- : -
29.11.2026
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 1
24.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Информация о матче
Стадион:
Брага Мунисипаль
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