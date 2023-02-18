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Портимоненси - Маритиму

18.02.2023, Суббота, 18:30 мск Португалия. Примейра, 21 тур Портимоненси - Маритиму
Португалия. Примейра (2022/2023)
4 тур
27 августа, суббота 17:30 Маритиму 0:1 Портимоненси
Португалия. Примейра (2021/2022)
34 тур
14 мая, суббота 20:00 Маритиму 0:1 Портимоненси
17 тур
9 января, воскресенье 18:30 Портимоненси 1:2 Маритиму
Португалия. Примейра (2020/2021)
21 тур
28 февраля, воскресенье 18:00 Портимоненси 0:0 Маритиму
4 тур
17 октября, суббота 17:30 Маритиму 1:2 Портимоненси
Португалия. Примейра (2019/2020)
28 тур
22 июня, понедельник 23:00 Портимоненси 3:2 Маритиму
11 тур
10 ноября, воскресенье 18:00 Маритиму 1:1 Портимоненси
Португалия. Примейра (2018/2019)
33 тур
11 мая, суббота 17:30 Портимоненси 3:2 Маритиму
16 тур
5 января, суббота 23:30 Маритиму 2:1 Портимоненси
Португалия. Примейра (2017/2018)
21 тур
5 февраля, понедельник 22:00 Маритиму 0:3 Портимоненси
4 тур
28 августа, понедельник 22:00 Портимоненси 1:2 Маритиму
Португалия. Высшая лига (2010/2011)
29 тур
8 мая, воскресенье 23:15 Портимоненси 1:0 Маритиму
14 тур
19 декабря, воскресенье 19:00 Маритиму 1:1 Портимоненси
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Бенфика 24 21 2 1 61:13 +48 65
2. Порту 24 18 3 3 55:17 +38 57
3. Брага 24 18 1 5 54:22 +32 55
4. Спортинг 24 16 2 6 49:23 +26 50
5. Гимараеш 24 12 4 8 24:24 0 40
6. Арука 24 10 7 7 28:31 -3 37
7. Каза Пиа 24 10 5 9 20:24 -4 35
8. Фамаликан 24 9 3 12 23:31 -8 30
9. Риу Аве 24 8 6 10 23:28 -5 30
10. Боавишта 24 8 6 10 27:38 -11 30
11. Шавиш 24 7 8 9 24:31 -7 29
12. Визела 24 8 5 11 26:27 -1 29
13. Жил Висенте 24 8 5 11 26:31 -5 29
14. Портимоненси 24 8 2 14 18:31 -13 26
15. Эшторил 24 6 4 14 21:37 -16 22
16. Маритиму 24 4 4 16 17:45 -28 16
17. Пасуш де Феррейра 24 4 3 17 18:42 -24 15
18. Санта-Клара 24 3 6 15 17:36 -19 15
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