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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Порту - Риу Аве
Порту - Риу Аве: обзор матча 18 февраля 2023
Порту
18.02.2023, суббота, 23:30
Португалия. Примейра, 21 тур
1 : 0
Завершен
Риу Аве
44'
Т. Мартинес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Порту - Риу Аве
83'
Замена
P. Vitor
️️️️
Коштинья
Замена
Д. Намасо
️️️️
Т. Мартинес
83'
Замена
Б. Фолья
️️️️
А. Франку
83'
81'
Замена
Эрнани
️️️️
А. Самарис
81'
Замена
Савио
️️️️
Жозуэ
Замена
З. Сануси
️️️️
Венделл
74'
Замена
Г. Борхес
️️️️
М. Тареми
74'
70'
Замена
М. Баэса
️️️️
Ж. Грака
70'
Замена
L. Ruiz
️️️️
А. Перейра
67'
Желтая карточка
А. Перейра
Желтая карточка
Ж. Мариу
65'
44'
Желтая карточка
Р. Панталон
ГОЛ! 1:0!
Т. Мартинес
Пас отдал
Венделл
44'
31'
Желтая карточка
F. Ronaldo
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Порту
99
Диогу Кошта
ВР
18
Венделл
ЛЗ
3
Пепе
ЦЗ
5
Иван Маркано
ЦЗ
17
Жоау Мариу
ПЗ
11
Пепе
ЛВ
8
Марко Груйич
ОП
46
Стефен Эустакиу
ОП
10
Андре Франку
АП
11
Тони Мартинес
ЦФ
9
Мехди Тареми
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Риу Аве
91
Джонатан
ВР
23
Жозуэ
ЦЗ
33
Адерлан Сантос
ЦЗ
42
Ренато Панталон
ЦЗ
20
Коштинья
ПЗ
22
Андреас Самарис
ЦП
21
Жоау Грака
ЦП
6
Гуга
АП
95
Андре Перейра
ЦФ
9
Эммануэль Боатенг
ЦФ
11
Fábio Ronaldo
ЦФ
Главный тренер
Жозе Гомеш
Порту
14
Клаудио Рамос
ВР
12
Зайду Сануси
ЛЗ
6
Давид Карму
ЦЗ
27
Родригу Консейсау
ПЗ
23
Бернарду Фолья
ЦП
15
Vasco Sousa
ЦП
11
Гонсалу Борхес
ПВ
11
Fernando
ЦФ
3
Дэнни Намасо
ЦФ
Риу Аве
16
Савио
ЛЗ
3
Мигель Нобрега
ЦЗ
3
Патрик Вильям
ЦЗ
7
Paulo Vitor
ЦП
8
Мигель Баэса
АП
15
Magrão
ЦФ
17
Ukra
ЦФ
11
L. Ruiz
ЦФ
27
Эрнани
ЦФ
4-2-2-2
99
Кошта
18
Венделл
3
Пепе
5
Маркано
17
Мариу
8
Груйич
46
Эустакиу
11
Пепе
10
Франку
9
Тареми
11
Мартинес
4-2-1-3
91
Джонатан
20
Коштинья
33
Сантос
42
Панталон
23
Жозуэ
22
Самарис
21
Грака
6
Гуга
11
9
Боатенг
95
Перейра
18
Венделл
12
Сануси
12
Сануси
18
Венделл
10
Франку
23
Фолья
23
Фолья
10
Франку
9
Тареми
11
Борхес
11
Борхес
9
Тареми
11
Мартинес
3
Намасо
3
Намасо
11
Мартинес
23
Жозуэ
16
Савио
16
Савио
23
Жозуэ
20
Коштинья
7
7
20
Коштинья
21
Грака
8
Баэса
8
Баэса
21
Грака
95
Перейра
11
11
95
Перейра
22
Самарис
27
Эрнани
27
Эрнани
22
Самарис
Остались в запасе
Порту
Риу Аве
14
Клаудио Рамос
ВР
6
Давид Карму
ЦЗ
27
Родригу Консейсау
ПЗ
15
Vasco Sousa
ЦП
11
Fernando
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
3
Мигель Нобрега
ЦЗ
3
Патрик Вильям
ЦЗ
15
Magrão
ЦФ
17
Ukra
ЦФ
Главный тренер
Жозе Гомеш
Остались в запасе
14
Клаудио Рамос
ВР
6
Давид Карму
ЦЗ
27
Родригу Консейсау
ПЗ
15
Vasco Sousa
ЦП
11
Fernando
ЦФ
Остались в запасе
3
Мигель Нобрега
ЦЗ
3
Патрик Вильям
ЦЗ
15
Magrão
ЦФ
17
Ukra
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Главный тренер
Жозе Гомеш
Статистика матча Порту - Риу Аве
1
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Порту
Португалия. Примейра, 12 тур
Порту
- : -
29.11.2026
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 1
24.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Риу Аве
Португалия. Примейра, 12 тур
Арука
- : -
28.11.2026
Риу Аве
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Академика де Визеу
2 : 1
01.11.2026
Риу Аве
Португалия. Примейра, 9 тур
Риу Аве
0 : 4
25.10.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 8 тур
Риу Аве
3 : 2
11.10.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 7 тур
Алверка
1 : 0
19.09.2026
Риу Аве
Информация о матче
Стадион:
Драгау
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