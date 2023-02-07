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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Риу Аве - Спортинг
Риу Аве - Спортинг: обзор матча 07 февраля 2023
Риу Аве
07.02.2023, вторник, 00:15
Португалия. Примейра, 19 тур
0 : 1
Завершен
Спортинг
84'
Ю. Шермити
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Риу Аве - Спортинг
90'
+5
Желтая карточка
Ж. Кабрал
87'
Замена
Э. Бельерин
️️️️
П. Гонсалвеш
84'
ГОЛ! 0:1!
Ю. Шермити
Пас отдал
Г. Инасиу
Замена
P. Vitor
️️️️
F. Ronaldo
80'
77'
Желтая карточка
М. Угарте
75'
Замена
Ж. Кабрал
️️️️
Р. Эшгайю
Замена
М. Нобрега
️️️️
Жозуэ
73'
Замена
Ж. Грака
️️️️
Э. Боатенг
73'
Замена
Эрнани
️️️️
М. Баэса
66'
Замена
А. Перейра
️️️️
L. Ruiz
66'
55'
Замена
А. Гомес
️️️️
М. Эдвардс
55'
Замена
Тринкау
️️️️
Н. Сантуш
18'
Желтая карточка
Ю. Шермити
Желтая карточка
L. Ruiz
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Риу Аве
91
Джонатан
ВР
3
Патрик Вильям
ЦЗ
42
Ренато Панталон
ЦЗ
23
Жозуэ
ЦЗ
20
Коштинья
ПЗ
22
Андреас Самарис
ЦП
8
Мигель Баэса
АП
6
Гуга
АП
9
Эммануэль Боатенг
ЦФ
11
Fábio Ronaldo
ЦФ
11
L. Ruiz
ЦФ
Главный тренер
Жозе Гомеш
Спортинг
1
Антонио Адан
ВР
6
Джерри Сент-Джуст
ЦЗ
25
Гонсалу Инасиу
ЦЗ
2
Матеус Рейс
ЦЗ
47
Рикарду Эшгайю
ПЗ
5
Хидемаса Морита
ОП
5
Мануэль Угарте
ОП
28
Педру Гонсалвеш
ЦП
10
Маркус Эдвардс
ПВ
9
Юссеф Шермити
ЦФ
11
Нуну Сантуш
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Риу Аве
16
Савио
ЛЗ
3
Мигель Нобрега
ЦЗ
7
Paulo Vitor
ЦП
11
Bruno Ventura
ЦП
21
Жоау Грака
ЦП
95
Андре Перейра
ЦФ
15
Magrão
ЦФ
17
Ukra
ЦФ
27
Эрнани
ЦФ
Спортинг
20
Франко Исраэль
ВР
13
Луиш Нету
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
11
Артур Гомес
ЛВ
77
Жован Кабрал
ЛВ
16
Матео Танлонго
ЦП
7
Тринкау
ЦФ
10
Рочинья
ЦФ
4-1-2-3
91
Джонатан
3
Вильям
42
Панталон
23
Жозуэ
20
Коштинья
22
Самарис
6
Гуга
8
Баэса
11
11
9
Боатенг
4-2-1-1-2
1
Адан
47
Эшгайю
25
Инасиу
2
Рейс
6
Сент-Джуст
5
Морита
5
Угарте
28
Гонсалвеш
10
Эдвардс
11
Сантуш
9
Шермити
23
Жозуэ
3
Нобрега
3
Нобрега
23
Жозуэ
11
7
7
11
9
Боатенг
21
Грака
21
Грака
9
Боатенг
11
95
Перейра
95
Перейра
11
8
Баэса
27
Эрнани
27
Эрнани
8
Баэса
28
Гонсалвеш
2
Бельерин
2
Бельерин
28
Гонсалвеш
10
Эдвардс
11
Гомес
11
Гомес
10
Эдвардс
47
Эшгайю
77
Кабрал
77
Кабрал
47
Эшгайю
11
Сантуш
7
Тринкау
7
Тринкау
11
Сантуш
Остались в запасе
Риу Аве
Спортинг
16
Савио
ЛЗ
11
Bruno Ventura
ЦП
15
Magrão
ЦФ
17
Ukra
ЦФ
Главный тренер
Жозе Гомеш
20
Франко Исраэль
ВР
13
Луиш Нету
ЦЗ
16
Матео Танлонго
ЦП
10
Рочинья
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Остались в запасе
16
Савио
ЛЗ
11
Bruno Ventura
ЦП
15
Magrão
ЦФ
17
Ukra
ЦФ
Остались в запасе
20
Франко Исраэль
ВР
13
Луиш Нету
ЦЗ
16
Матео Танлонго
ЦП
10
Рочинья
ЦФ
Главный тренер
Жозе Гомеш
Главный тренер
Рубен Аморим
Статистика матча Риу Аве - Спортинг
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Риу Аве
Португалия. Примейра, 12 тур
Арука
- : -
28.11.2026
Риу Аве
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Академика де Визеу
2 : 1
01.11.2026
Риу Аве
Португалия. Примейра, 9 тур
Риу Аве
0 : 4
25.10.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 8 тур
Риу Аве
3 : 2
11.10.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 7 тур
Алверка
1 : 0
19.09.2026
Риу Аве
Спортинг
Португалия. Примейра, 12 тур
Порту
- : -
29.11.2026
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 2
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
Морейренcе
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 10 тур
Каза Пиа
0 : 2
30.10.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 9 тур
Спортинг
1 : 2
25.10.2026
Академика де Визеу
Информация о матче
Стадион:
Эштадио до Риу Аве
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