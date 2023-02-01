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Маритиму - Порту

01.02.2023, Среда, 22:00 мск Португалия. Примейра, 18 тур Маритиму - Порту
Португалия. Примейра (2022/2023)
1 тур
6 августа, суббота 22:30 Порту 5:1 Маритиму
Португалия. Примейра (2021/2022)
20 тур
30 января, воскресенье 23:30 Порту 2:1 Маритиму
3 тур
22 августа, воскресенье 20:00 Маритиму 1:1 Порту
Португалия. Примейра (2020/2021)
20 тур
22 февраля, понедельник 22:00 Маритиму 1:2 Порту
3 тур
3 октября, суббота 20:30 Порту 2:3 Маритиму
Португалия. Примейра (2019/2020)
26 тур
10 июня, среда 23:30 Порту 1:0 Маритиму
9 тур
30 октября, среда 21:45 Маритиму 1:1 Порту
Португалия. Примейра (2018/2019)
26 тур
16 марта, суббота 23:30 Порту 3:0 Маритиму
9 тур
3 ноября, суббота 21:00 Маритиму 0:2 Порту
Португалия. Примейра (2017/2018)
32 тур
29 апреля, воскресенье 20:00 Маритиму 0:1 Порту
15 тур
19 декабря, вторник 00:01 Порту 3:1 Маритиму
Португалия. Примейра (2016/2017)
32 тур
6 мая, суббота 22:30 Маритиму 1:1 Порту
15 тур
15 декабря, четверг 23:30 Порту 2:1 Маритиму
Португалия. Примейра (2015/2016)
19 тур
24 января, воскресенье 23:30 Порту 1:0 Маритиму
2 тур
22 августа, суббота 22:45 Маритиму 1:1 Порту
Португалия. Примейра (2014/2015)
18 тур
25 января, воскресенье 21:00 Маритиму 1:0 Порту
1 тур
15 августа, пятница 23:00 Порту 2:0 Маритиму
Португалия. Высшая лига (2013/2014)
17 тур
1 февраля, суббота 21:15 Маритиму 1:0 Порту
2 тур
25 августа, воскресенье 22:45 Порту 3:0 Маритиму
Португалия. Высшая лига (2012/2013)
23 тур
17 марта, воскресенье 22:00 Маритиму 1:1 Порту
8 тур
3 ноября, суббота 00:15 Порту 5:0 Маритиму
Португалия. Высшая лига (2011/2012)
28 тур
28 апреля, суббота 23:15 Маритиму 0:2 Порту
13 тур
18 декабря, воскресенье 00:30 Порту 2:0 Маритиму
Португалия. Высшая лига (2010/2011)
30 тур
14 мая, суббота 23:15 Маритиму 0:2 Порту
15 тур
9 января, воскресенье 19:00 Порту 4:1 Маритиму
Чемпионат Португалии (2009/2010)
25 тур
3 апреля, суббота 23:15 Порту 4:1 Маритиму
10 тур
8 ноября, воскресенье 21:00 Маритиму 1:0 Порту
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Бенфика 24 21 2 1 61:13 +48 65
2. Порту 24 18 3 3 55:17 +38 57
3. Брага 24 18 1 5 54:22 +32 55
4. Спортинг 24 16 2 6 49:23 +26 50
5. Гимараеш 24 12 4 8 24:24 0 40
6. Арука 24 10 7 7 28:31 -3 37
7. Каза Пиа 24 10 5 9 20:24 -4 35
8. Фамаликан 24 9 3 12 23:31 -8 30
9. Риу Аве 24 8 6 10 23:28 -5 30
10. Боавишта 24 8 6 10 27:38 -11 30
11. Шавиш 24 7 8 9 24:31 -7 29
12. Визела 24 8 5 11 26:27 -1 29
13. Жил Висенте 24 8 5 11 26:31 -5 29
14. Портимоненси 24 8 2 14 18:31 -13 26
15. Эшторил 24 6 4 14 21:37 -16 22
16. Маритиму 24 4 4 16 17:45 -28 16
17. Пасуш де Феррейра 24 4 3 17 18:42 -24 15
18. Санта-Клара 24 3 6 15 17:36 -19 15
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