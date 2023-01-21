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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Спортинг - Визела
Спортинг - Визела: обзор матча 21 января 2023
Спортинг
21.01.2023, суббота, 00:15
Португалия. Примейра, 17 тур
2 : 1
Завершен
Визела
59'
П. Гонсалвеш
90+5'
П. Порро (П)
75'
А. Мендес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Спортинг - Визела
Желтая карточка
Ю. Шермити
90'
+9
ГОЛ с пенальти! 2:1!
П. Порро
90'
+5
90'
+3
Желтая карточка
И. Жулиао
88'
Замена
А. Шмидт
️️️️
М. Осмайич
Замена
Д. Сент-Джуст
️️️️
Н. Сантуш
87'
84'
Замена
К. Зохи
️️️️
Саму
84'
Замена
О. Рашид
️️️️
К. Бондосу
Замена
Ю. Шермити
️️️️
П. Гонсалвеш
77'
Замена
М. Танлонго
️️️️
М. Угарте
77'
Желтая карточка
Паулинью
75'
75'
ГОЛ! 1:1!
А. Мендес
Пас отдал
М. Перейра
68'
Замена
А. Мендес
️️️️
Н. Морейра
68'
Замена
М. Перейра
️️️️
Кики
ГОЛ! 1:0!
П. Гонсалвеш
Пас отдал
П. Порро
59'
Замена
А. Гомес
️️️️
Тринкау
56'
Замена
Х. Морита
️️️️
М. Эдвардс
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спортинг
1
Антонио Адан
ВР
2
Матеус Рейс
ЦЗ
25
Гонсалу Инасиу
ЦЗ
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
23
Педро Порро
ПЗ
5
Мануэль Угарте
ОП
28
Педру Гонсалвеш
ЦП
10
Маркус Эдвардс
ПВ
11
Нуну Сантуш
ЦФ
7
Тринкау
ЦФ
26
Паулинью
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Визела
97
Фабиан Бантич
ВР
24
Кики
ЛЗ
3
Андерсон
ЦЗ
25
Мохамед Айдара
ЦЗ
43
Бруну Вильсон
ЦЗ
2
Игор Жулиао
ПЗ
14
Рафаэль Гуццо
ЦП
20
Саму
ЦП
18
Милутин Осмайич
АП
17
Нуну Морейра
ПВ
10
Кику Бондосу
ЦФ
Главный тренер
Альваро Пачеко
Спортинг
20
Франко Исраэль
ВР
6
Джерри Сент-Джуст
ЦЗ
3
Хосе Марса
ЦЗ
47
Рикарду Эшгайю
ПЗ
11
Артур Гомес
ЛВ
5
Хидемаса Морита
ОП
16
Матео Танлонго
ЦП
10
Рочинья
ЦФ
9
Юссеф Шермити
ЦФ
Визела
1
Луис Фелипе
ВР
3
Матеус Перейра
ЦЗ
22
Алекс Мендес
ЦП
23
Осама Рашид
ЦП
36
Матиас Лакава
ЦП
82
Томас Силва
ЦП
13
Александер Шмидт
ЦФ
9
Кевин Зохи
ЦФ
90
Фрайдей Этим
ЦФ
4-1-1-1-3
1
Адан
2
Рейс
25
Инасиу
4
Коатес
23
Порро
5
Угарте
28
Гонсалвеш
10
Эдвардс
26
Паулинью
7
Тринкау
11
Сантуш
3-2-2-2-1
97
Бантич
3
Андерсон
25
Айдара
43
Вильсон
2
Жулиао
24
Кики
14
Гуццо
20
Саму
17
Морейра
18
Осмайич
10
Бондосу
11
Сантуш
6
Сент-Джуст
6
Сент-Джуст
11
Сантуш
10
Эдвардс
5
Морита
5
Морита
10
Эдвардс
5
Угарте
16
Танлонго
16
Танлонго
5
Угарте
7
Тринкау
11
Гомес
11
Гомес
7
Тринкау
28
Гонсалвеш
9
Шермити
9
Шермити
28
Гонсалвеш
24
Кики
3
Перейра
3
Перейра
24
Кики
17
Морейра
22
Мендес
22
Мендес
17
Морейра
10
Бондосу
23
Рашид
23
Рашид
10
Бондосу
18
Осмайич
13
Шмидт
13
Шмидт
18
Осмайич
20
Саму
9
Зохи
9
Зохи
20
Саму
Остались в запасе
Спортинг
Визела
20
Франко Исраэль
ВР
3
Хосе Марса
ЦЗ
47
Рикарду Эшгайю
ПЗ
10
Рочинья
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
1
Луис Фелипе
ВР
36
Матиас Лакава
ЦП
82
Томас Силва
ЦП
90
Фрайдей Этим
ЦФ
Главный тренер
Альваро Пачеко
Остались в запасе
20
Франко Исраэль
ВР
3
Хосе Марса
ЦЗ
47
Рикарду Эшгайю
ПЗ
10
Рочинья
ЦФ
Остались в запасе
1
Луис Фелипе
ВР
36
Матиас Лакава
ЦП
82
Томас Силва
ЦП
90
Фрайдей Этим
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Главный тренер
Альваро Пачеко
Статистика матча Спортинг - Визела
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Спортинг
Португалия. Примейра, 12 тур
Порту
- : -
29.11.2026
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 2
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
Морейренcе
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 10 тур
Каза Пиа
0 : 2
30.10.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 9 тур
Спортинг
1 : 2
25.10.2026
Академика де Визеу
Визела
Португалия. Примейра, 34 тур
Боавишта
2 : 2
18.05.2024
Визела
Португалия. Примейра, 33 тур
Визела
3 : 0
11.05.2024
Эштрела
Португалия. Примейра, 32 тур
Морейренcе
1 : 0
03.05.2024
Визела
Португалия. Примейра, 31 тур
Визела
1 : 1
27.04.2024
Риу Аве
Португалия. Примейра, 30 тур
Брага
2 : 1
20.04.2024
Визела
Информация о матче
Стадион:
Жозе Алваладе
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