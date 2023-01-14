Риу Аве - Пасуш де Феррейра

|29 тур
|25 апреля, воскресенье
|19:30
|Риу Аве
|1:1
|Пасуш де Феррейра
|12 тур
|3 января, воскресенье
|22:00
|Пасуш де Феррейра
|2:0
|Риу Аве
|29 тур
|25 апреля, воскресенье
|19:30
|Риу Аве
|1:1
|Пасуш де Феррейра
|12 тур
|3 января, воскресенье
|22:00
|Пасуш де Феррейра
|2:0
|Риу Аве
|25 тур
|7 июня, воскресенье
|23:00
|Риу Аве
|2:3
|Пасуш де Феррейра
|8 тур
|25 октября, пятница
|22:30
|Пасуш де Феррейра
|0:0
|Риу Аве
|33 тур
|7 мая, понедельник
|22:00
|Пасуш де Феррейра
|0:0
|Риу Аве
|16 тур
|3 января, среда
|23:15
|Риу Аве
|4:2
|Пасуш де Феррейра
|23 тур
|25 февраля, суббота
|23:30
|Риу Аве
|0:0
|Пасуш де Феррейра
|6 тур
|25 сентября, воскресенье
|20:00
|Пасуш де Феррейра
|2:1
|Риу Аве
|22 тур
|15 февраля, понедельник
|23:00
|Риу Аве
|1:1
|Пасуш де Феррейра
|5 тур
|19 сентября, суббота
|22:45
|Пасуш де Феррейра
|0:3
|Риу Аве
|32 тур
|9 мая, суббота
|18:00
|Риу Аве
|0:0
|Пасуш де Феррейра
|15 тур
|3 января, суббота
|19:00
|Пасуш де Феррейра
|1:2
|Риу Аве
|29 тур
|4 мая, воскресенье
|21:00
|Риу Аве
|0:0
|Пасуш де Феррейра
|14 тур
|21 декабря, суббота
|20:00
|Пасуш де Феррейра
|0:0
|Риу Аве
|26 тур
|20 апреля, суббота
|21:15
|Пасуш де Феррейра
|2:1
|Риу Аве
|11 тур
|9 декабря, воскресенье
|20:00
|Риу Аве
|0:0
|Пасуш де Феррейра
|29 тур
|5 мая, суббота
|23:30
|Пасуш де Феррейра
|2:2
|Риу Аве
|14 тур
|8 января, воскресенье
|20:00
|Риу Аве
|1:0
|Пасуш де Феррейра
|26 тур
|10 апреля, воскресенье
|19:00
|Пасуш де Феррейра
|1:6
|Риу Аве
|11 тур
|14 ноября, воскресенье
|19:00
|Риу Аве
|3:1
|Пасуш де Феррейра
|20 тур
|21 февраля, воскресенье
|19:00
|Риу Аве
|1:2
|Пасуш де Феррейра
|5 тур
|19 сентября, суббота
|21:00
|Пасуш де Феррейра
|1:1
|Риу Аве
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Бенфика
|24
|21
|2
|1
|61:13
|+48
|65
|2.
|Порту
|24
|18
|3
|3
|55:17
|+38
|57
|3.
|Брага
|24
|18
|1
|5
|54:22
|+32
|55
|4.
|Спортинг
|24
|16
|2
|6
|49:23
|+26
|50
|5.
|Гимараеш
|24
|12
|4
|8
|24:24
|0
|40
|6.
|Арука
|24
|10
|7
|7
|28:31
|-3
|37
|7.
|Каза Пиа
|24
|10
|5
|9
|20:24
|-4
|35
|8.
|Фамаликан
|24
|9
|3
|12
|23:31
|-8
|30
|9.
|Риу Аве
|24
|8
|6
|10
|23:28
|-5
|30
|10.
|Боавишта
|24
|8
|6
|10
|27:38
|-11
|30
|11.
|Шавиш
|24
|7
|8
|9
|24:31
|-7
|29
|12.
|Визела
|24
|8
|5
|11
|26:27
|-1
|29
|13.
|Жил Висенте
|24
|8
|5
|11
|26:31
|-5
|29
|14.
|Портимоненси
|24
|8
|2
|14
|18:31
|-13
|26
|15.
|Эшторил
|24
|6
|4
|14
|21:37
|-16
|22
|16.
|Маритиму
|24
|4
|4
|16
|17:45
|-28
|16
|17.
|Пасуш де Феррейра
|24
|4
|3
|17
|18:42
|-24
|15
|18.
|Санта-Клара
|24
|3
|6
|15
|17:36
|-19
|15