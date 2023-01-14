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Риу Аве - Пасуш де Феррейра

14.01.2023, Суббота, 21:00 мск Португалия. Примейра, 16 тур Риу Аве - Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра (2020/2021)
29 тур
25 апреля, воскресенье 19:30 Риу Аве 1:1 Пасуш де Феррейра
12 тур
3 января, воскресенье 22:00 Пасуш де Феррейра 2:0 Риу Аве
Португалия. Примейра (2019/2020)
25 тур
7 июня, воскресенье 23:00 Риу Аве 2:3 Пасуш де Феррейра
8 тур
25 октября, пятница 22:30 Пасуш де Феррейра 0:0 Риу Аве
Португалия. Примейра (2017/2018)
33 тур
7 мая, понедельник 22:00 Пасуш де Феррейра 0:0 Риу Аве
16 тур
3 января, среда 23:15 Риу Аве 4:2 Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра (2016/2017)
23 тур
25 февраля, суббота 23:30 Риу Аве 0:0 Пасуш де Феррейра
6 тур
25 сентября, воскресенье 20:00 Пасуш де Феррейра 2:1 Риу Аве
Португалия. Примейра (2015/2016)
22 тур
15 февраля, понедельник 23:00 Риу Аве 1:1 Пасуш де Феррейра
5 тур
19 сентября, суббота 22:45 Пасуш де Феррейра 0:3 Риу Аве
Португалия. Примейра (2014/2015)
32 тур
9 мая, суббота 18:00 Риу Аве 0:0 Пасуш де Феррейра
15 тур
3 января, суббота 19:00 Пасуш де Феррейра 1:2 Риу Аве
Португалия. Высшая лига (2013/2014)
29 тур
4 мая, воскресенье 21:00 Риу Аве 0:0 Пасуш де Феррейра
14 тур
21 декабря, суббота 20:00 Пасуш де Феррейра 0:0 Риу Аве
Португалия. Высшая лига (2012/2013)
26 тур
20 апреля, суббота 21:15 Пасуш де Феррейра 2:1 Риу Аве
11 тур
9 декабря, воскресенье 20:00 Риу Аве 0:0 Пасуш де Феррейра
Португалия. Высшая лига (2011/2012)
29 тур
5 мая, суббота 23:30 Пасуш де Феррейра 2:2 Риу Аве
14 тур
8 января, воскресенье 20:00 Риу Аве 1:0 Пасуш де Феррейра
Португалия. Высшая лига (2010/2011)
26 тур
10 апреля, воскресенье 19:00 Пасуш де Феррейра 1:6 Риу Аве
11 тур
14 ноября, воскресенье 19:00 Риу Аве 3:1 Пасуш де Феррейра
Чемпионат Португалии (2009/2010)
20 тур
21 февраля, воскресенье 19:00 Риу Аве 1:2 Пасуш де Феррейра
5 тур
19 сентября, суббота 21:00 Пасуш де Феррейра 1:1 Риу Аве
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Бенфика 24 21 2 1 61:13 +48 65
2. Порту 24 18 3 3 55:17 +38 57
3. Брага 24 18 1 5 54:22 +32 55
4. Спортинг 24 16 2 6 49:23 +26 50
5. Гимараеш 24 12 4 8 24:24 0 40
6. Арука 24 10 7 7 28:31 -3 37
7. Каза Пиа 24 10 5 9 20:24 -4 35
8. Фамаликан 24 9 3 12 23:31 -8 30
9. Риу Аве 24 8 6 10 23:28 -5 30
10. Боавишта 24 8 6 10 27:38 -11 30
11. Шавиш 24 7 8 9 24:31 -7 29
12. Визела 24 8 5 11 26:27 -1 29
13. Жил Висенте 24 8 5 11 26:31 -5 29
14. Портимоненси 24 8 2 14 18:31 -13 26
15. Эшторил 24 6 4 14 21:37 -16 22
16. Маритиму 24 4 4 16 17:45 -28 16
17. Пасуш де Феррейра 24 4 3 17 18:42 -24 15
18. Санта-Клара 24 3 6 15 17:36 -19 15
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