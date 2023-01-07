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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Витория Гимараеш - Риу Аве
Витория Гимараеш - Риу Аве: обзор матча 07 января 2023
Витория Гимараеш
07.01.2023, суббота, 21:00
Португалия. Примейра, 15 тур
0 : 0
Завершен
Риу Аве
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Витория Гимараеш - Риу Аве
Желтая карточка
И. Бамба
90'
+3
Замена
Н. Жанвье
️️️️
Т. Силва
87'
81'
Замена
Жозуэ
️️️️
Гуга
79'
Замена
Ж. Грака
️️️️
П. Вильям
Замена
А. Силва
️️️️
Ж. Силва
73'
70'
Замена
Эрнани
️️️️
L. Ruiz
70'
Замена
А. Перейра
️️️️
М. Баэса
69'
Замена
В. Гомеш
️️️️
А. Самарис
Замена
Д. Силва
️️️️
А. Андре
64'
Замена
Н. Луж
️️️️
М. Джонстон
64'
Желтая карточка
M. Maga
56'
Желтая карточка
А. Амару
52'
50'
Желтая карточка
Р. Панталон
43'
Желтая карточка
L. Ruiz
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Витория Гимараеш
14
Бруну Варела
ВР
28
Элдер Са
ЛЗ
2
Miguel Maga
ЦЗ
17
Микель Вильянуэва
ЦЗ
13
Андре Амару
ЦЗ
22
Ибраима Бамба
ОП
70
Тиагу Силва
ЦП
21
Андре Андре
ЦП
10
Майкл Джонстон
ЦП
20
Жота Силва
ЦФ
17
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Жоау «Морено» Тейшейра
Риу Аве
91
Джонатан
ВР
33
Адерлан Сантос
ЦЗ
3
Патрик Вильям
ЦЗ
42
Ренато Панталон
ЦЗ
20
Коштинья
ПЗ
22
Андреас Самарис
ЦП
7
Paulo Vitor
ЦП
6
Гуга
АП
8
Мигель Баэса
АП
9
Эммануэль Боатенг
ЦФ
11
L. Ruiz
ЦФ
Главный тренер
Жозе Гомеш
Витория Гимараеш
44
Jorge Fernandes
ЦЗ
10
Нельсон Луж
ЛВ
10
Ruben Lameiras
ЦП
80
Дани Силва
ЦП
17
Николя Жанвье
ЦФ
16
Кельтон Биаи
ЦФ
7
R. Ogawa
ЦФ
9
Алиссон Сафира
ЦФ
33
Андерсон Силва
ЦФ
Риу Аве
24
Педру Амарал
ЛЗ
23
Жозуэ
ЦЗ
6
Амин Удрхири
ОП
8
Витор Гомеш
ЦП
21
Жоау Грака
ЦП
15
Magrão
ЦФ
27
Эрнани
ЦФ
11
Fábio Ronaldo
ЦФ
95
Андре Перейра
ЦФ
4-1-3-2
14
Варела
28
Са
17
Вильянуэва
13
Амару
2
22
Бамба
70
Силва
21
Андре Андре
10
Джонстон
17
Силва
20
Силва
4-2-2-2
91
Джонатан
20
Коштинья
3
Вильям
42
Панталон
33
Сантос
22
Самарис
7
6
Гуга
8
Баэса
11
9
Боатенг
21
Андре Андре
80
Силва
80
Силва
21
Андре Андре
10
Джонстон
10
Луж
10
Луж
10
Джонстон
70
Силва
17
Жанвье
17
Жанвье
70
Силва
20
Силва
33
Силва
33
Силва
20
Силва
6
Гуга
23
Жозуэ
23
Жозуэ
6
Гуга
22
Самарис
8
Гомеш
8
Гомеш
22
Самарис
3
Вильям
21
Грака
21
Грака
3
Вильям
11
27
Эрнани
27
Эрнани
11
8
Баэса
95
Перейра
95
Перейра
8
Баэса
Остались в запасе
Витория Гимараеш
Риу Аве
44
Jorge Fernandes
ЦЗ
10
Ruben Lameiras
ЦП
16
Кельтон Биаи
ЦФ
7
R. Ogawa
ЦФ
9
Алиссон Сафира
ЦФ
Главный тренер
Жоау «Морено» Тейшейра
24
Педру Амарал
ЛЗ
6
Амин Удрхири
ОП
15
Magrão
ЦФ
11
Fábio Ronaldo
ЦФ
Главный тренер
Жозе Гомеш
Остались в запасе
44
Jorge Fernandes
ЦЗ
10
Ruben Lameiras
ЦП
16
Кельтон Биаи
ЦФ
7
R. Ogawa
ЦФ
9
Алиссон Сафира
ЦФ
Остались в запасе
24
Педру Амарал
ЛЗ
6
Амин Удрхири
ОП
15
Magrão
ЦФ
11
Fábio Ronaldo
ЦФ
Главный тренер
Жоау «Морено» Тейшейра
Главный тренер
Жозе Гомеш
Статистика матча Витория Гимараеш - Риу Аве
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 12 тур
Витория Гимараеш
- : -
28.11.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 10 тур
Жил Висенте
0 : 0
02.11.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 9 тур
Витория Гимараеш
5 : 0
23.10.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 8 тур
Бенфика
2 : 0
11.10.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 7 тур
Витория Гимараеш
1 : 1
20.09.2026
Морейренcе
Риу Аве
Португалия. Примейра, 12 тур
Арука
- : -
28.11.2026
Риу Аве
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Академика де Визеу
2 : 1
01.11.2026
Риу Аве
Португалия. Примейра, 9 тур
Риу Аве
0 : 4
25.10.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 8 тур
Риу Аве
3 : 2
11.10.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 7 тур
Алверка
1 : 0
19.09.2026
Риу Аве
Информация о матче
Стадион:
Афонсо Энрике
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