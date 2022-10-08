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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Бенфика - Риу Аве
Бенфика - Риу Аве: обзор матча 08 октября 2022
Бенфика
08.10.2022, суббота, 20:00
Португалия. Примейра, 9 тур
4 : 2
Завершен
Риу Аве
13'
Г. Рамуш
19'
Джонатан (АГ)
45+1'
Г. Рамуш
62'
П. Муса
6'
F. Ronaldo
86'
Гуга
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бенфика - Риу Аве
86'
ГОЛ! 4:2!
Гуга
Пас отдал
Коштинья
82'
Желтая карточка
П. Амарал
75'
Замена
М. Нобрега
️️️️
П. Вильям
75'
Замена
Эрнани
️️️️
Азиз
Замена
Р. Пиньо
️️️️
Ж. Мариу
71'
66'
Замена
В. Гомеш
️️️️
А. Самарис
66'
Замена
L. Ruiz
️️️️
F. Ronaldo
ГОЛ! 4:1!
П. Муса
Пас отдал
М. Ристич
62'
60'
Желтая карточка
Коштинья
Желтая карточка
П. Муса
58'
55'
Замена
U.
️️️️
М. Баэса
Замена
П. Муса
️️️️
Г. Рамуш
46'
Замена
Флорентину
️️️️
Э. Фернандес
46'
ГОЛ! 3:1!
Г. Рамуш
Пас отдал
Э. Фернандес
45'
+1
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
Джонатан
19'
ГОЛ! 1:1!
Г. Рамуш
Пас отдал
Ж. Мариу
13'
6'
ГОЛ! 0:1!
F. Ronaldo
Пас отдал
Азиз
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бенфика
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
14
Антониу Силва
ЦЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
12
Жилберто
ПЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
17
Энцо Фернандес
ОП
14
Фредрик Эушнес
ОП
23
Жоау Мариу
ЦП
7
Диогу Гонсалвеш
ПВ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Риу Аве
91
Джонатан
ВР
24
Педру Амарал
ЛЗ
33
Адерлан Сантос
ЦЗ
3
Патрик Вильям
ЦЗ
23
Жозуэ
ЦЗ
22
Андреас Самарис
ЦП
6
Гуга
АП
8
Мигель Баэса
АП
11
Fábio Ronaldo
ЦФ
9
Азиз
ЦФ
20
Коштинья
ЦФ
Главный тренер
Жозе Гомеш
Бенфика
23
Элтон Лейте
ВР
22
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
18
Александер Бах
ПЗ
12
Флорентину
ОП
7
Давид Нерес
ПВ
27
Рафа
ЦФ
9
Петар Муса
ЦФ
9
Родриго Пиньо
ЦФ
Риу Аве
3
Мигель Нобрега
ЦЗ
6
Амин Удрхири
ОП
8
Витор Гомеш
ЦП
21
Жоау Грака
ЦП
7
Paulo Vitor
ЦП
15
Magrão
ЦФ
17
Ukra
ЦФ
11
L. Ruiz
ЦФ
27
Эрнани
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Влаходимос
23
Ристич
14
Силва
30
Отаменди
12
Жилберто
17
Фернандес
14
Эушнес
23
Мариу
7
Дракслер
7
Гонсалвеш
9
Рамуш
4-1-2-3
91
Джонатан
33
Сантос
3
Вильям
23
Жозуэ
24
Амарал
22
Самарис
6
Гуга
8
Баэса
20
Коштинья
9
Азиз
11
17
Фернандес
12
Флорентину
12
Флорентину
17
Фернандес
9
Рамуш
9
Муса
9
Муса
9
Рамуш
23
Мариу
9
Пиньо
9
Пиньо
23
Мариу
3
Вильям
3
Нобрега
3
Нобрега
3
Вильям
22
Самарис
8
Гомеш
8
Гомеш
22
Самарис
8
Баэса
17
17
8
Баэса
11
11
11
11
9
Азиз
27
Эрнани
27
Эрнани
9
Азиз
Остались в запасе
Бенфика
Риу Аве
23
Элтон Лейте
ВР
22
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
18
Александер Бах
ПЗ
7
Давид Нерес
ПВ
27
Рафа
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
6
Амин Удрхири
ОП
21
Жоау Грака
ЦП
7
Paulo Vitor
ЦП
15
Magrão
ЦФ
Главный тренер
Жозе Гомеш
Остались в запасе
23
Элтон Лейте
ВР
22
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
18
Александер Бах
ПЗ
7
Давид Нерес
ПВ
27
Рафа
ЦФ
Остались в запасе
6
Амин Удрхири
ОП
21
Жоау Грака
ЦП
7
Paulo Vitor
ЦП
15
Magrão
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Главный тренер
Жозе Гомеш
Статистика матча Бенфика - Риу Аве
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Бенфика
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Португалия. Примейра, 10 тур
Бенфика
1 : 0
02.11.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Лига Европы, 3 тур
Омония
1 : 4
22.10.2026
Бенфика
Риу Аве
Португалия. Примейра, 12 тур
Арука
- : -
28.11.2026
Риу Аве
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Академика де Визеу
2 : 1
01.11.2026
Риу Аве
Португалия. Примейра, 9 тур
Риу Аве
0 : 4
25.10.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 8 тур
Риу Аве
3 : 2
11.10.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 7 тур
Алверка
1 : 0
19.09.2026
Риу Аве
Информация о матче
Стадион:
Эштадиу да Луж
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