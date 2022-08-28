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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Риу Аве - Порту
Риу Аве - Порту: обзор матча 28 августа 2022
Риу Аве
28.08.2022, воскресенье, 22:30
Португалия. Примейра, 4 тур
3 : 1
Завершен
Порту
22'
Азиз
33'
П. Амарал
43'
Азиз
90+3'
Т. Мартинес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Риу Аве - Порту
90'
+3
ГОЛ! 3:1!
Т. Мартинес
Замена
Эрнани
️️️️
F. Ronaldo
88'
85'
Желтая карточка
Г. Верон
84'
Замена
Д. Намасо
️️️️
М. Тареми
Замена
P. Vitor
️️️️
J.
83'
Замена
U.
️️️️
П. Амарал
83'
Желтая карточка
В. Гомеш
76'
72'
Замена
А. Франку
️️️️
И. Маркано
Замена
В. Гомеш
️️️️
А. Удрхири
71'
Замена
Э. Боатенг
️️️️
Азиз
71'
62'
Пенальти не реализован!
М. Тареми
49'
Желтая карточка
М. Тареми
46'
Замена
Г. Верон
️️️️
Ж. Мариу
46'
Замена
Галено
️️️️
Б. Кошта
46'
Замена
Т. Мартинес
️️️️
Эванилсон
ГОЛ! 3:0!
Азиз
Пас отдал
П. Амарал
43'
ГОЛ! 2:0!
П. Амарал
Пас отдал
Азиз
33'
ГОЛ! 1:0!
Азиз
Пас отдал
F. Ronaldo
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Риу Аве
91
Джонатан
ВР
24
Педру Амарал
ЛЗ
3
Мигель Нобрега
ЦЗ
33
Адерлан Сантос
ЦЗ
42
Ренато Панталон
ЦЗ
6
Амин Удрхири
ОП
10
Joca
ЦП
6
Гуга
АП
9
Азиз
ЦФ
20
Коштинья
ЦФ
11
Fábio Ronaldo
ЦФ
Главный тренер
Жозе Гомеш
Порту
99
Диогу Кошта
ВР
12
Зайду Сануси
ЛЗ
3
Пепе
ЦЗ
5
Иван Маркано
ЦЗ
17
Жоау Мариу
ПЗ
11
Пепе
ЛВ
8
Матеус Урибе
ОП
28
Бруну Кошта
ЦП
25
Отавио
АП
9
Эванилсон
ЦФ
9
Мехди Тареми
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Риу Аве
3
Патрик Вильям
ЦЗ
7
Paulo Vitor
ЦП
21
Жоау Грака
ЦП
8
Витор Гомеш
ЦП
15
Magrão
ЦФ
17
Ukra
ЦФ
9
Эммануэль Боатенг
ЦФ
11
L. Ruiz
ЦФ
27
Эрнани
ЦФ
Порту
14
Клаудио Рамос
ВР
18
Венделл
ЛЗ
6
Давид Карму
ЦЗ
13
Галено
ЛВ
46
Стефен Эустакиу
ОП
10
Андре Франку
АП
27
Габриэль Верон
ПВ
11
Тони Мартинес
ЦФ
3
Дэнни Намасо
ЦФ
4-1-1-1-3
91
Джонатан
24
Амарал
33
Сантос
42
Панталон
3
Нобрега
6
Удрхири
10
6
Гуга
11
20
Коштинья
9
Азиз
4-1-1-2-2
99
Кошта
17
Мариу
3
Пепе
5
Маркано
12
Сануси
8
Урибе
28
Кошта
25
Отавио
11
Пепе
9
Тареми
9
Эванилсон
10
7
7
10
6
Удрхири
8
Гомеш
8
Гомеш
6
Удрхири
24
Амарал
17
17
24
Амарал
9
Азиз
9
Боатенг
9
Боатенг
9
Азиз
11
27
Эрнани
27
Эрнани
11
28
Кошта
13
Галено
13
Галено
28
Кошта
5
Маркано
10
Франку
10
Франку
5
Маркано
17
Мариу
27
Верон
27
Верон
17
Мариу
9
Эванилсон
11
Мартинес
11
Мартинес
9
Эванилсон
9
Тареми
3
Намасо
3
Намасо
9
Тареми
Остались в запасе
Риу Аве
Порту
3
Патрик Вильям
ЦЗ
21
Жоау Грака
ЦП
15
Magrão
ЦФ
11
L. Ruiz
ЦФ
Главный тренер
Жозе Гомеш
14
Клаудио Рамос
ВР
18
Венделл
ЛЗ
6
Давид Карму
ЦЗ
46
Стефен Эустакиу
ОП
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Остались в запасе
3
Патрик Вильям
ЦЗ
21
Жоау Грака
ЦП
15
Magrão
ЦФ
11
L. Ruiz
ЦФ
Остались в запасе
14
Клаудио Рамос
ВР
18
Венделл
ЛЗ
6
Давид Карму
ЦЗ
46
Стефен Эустакиу
ОП
Главный тренер
Жозе Гомеш
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Статистика матча Риу Аве - Порту
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Риу Аве
Португалия. Примейра, 12 тур
Арука
- : -
28.11.2026
Риу Аве
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Академика де Визеу
2 : 1
01.11.2026
Риу Аве
Португалия. Примейра, 9 тур
Риу Аве
0 : 4
25.10.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 8 тур
Риу Аве
3 : 2
11.10.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 7 тур
Алверка
1 : 0
19.09.2026
Риу Аве
Порту
Португалия. Примейра, 12 тур
Порту
- : -
29.11.2026
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 1
24.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Информация о матче
Стадион:
Эштадио до Риу Аве
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