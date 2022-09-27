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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Канада - Уругвай
Канада - Уругвай: обзор матча 27 сентября 2022
Канада
27.09.2022, вторник, 19:00
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 2
Завершен
Уругвай
6'
Н. де ла Крус
33'
Д. Нуньес
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Канада - Уругвай
82'
Замена
Д. Росси
️️️️
Ф. Вальверде
Замена
Т. Корбяну
️️️️
С. Витория
79'
Замена
Т. Бьюкенан
️️️️
С. Адекугбе
79'
Замена
И. Угбо
️️️️
К. Ларин
73'
73'
Замена
М. Винья
️️️️
А. Каноббио
72'
Замена
М. Весино
️️️️
Н. де ла Крус
61'
Замена
М. Угарте
️️️️
Р. Бентанкур
60'
Желтая карточка
М. Оливера
Замена
️️️️
С. Пьетт
55'
46'
Замена
Д. Де Арраскаэта
️️️️
Л. Суарес
Замена
Д. Хойлетт
️️️️
Р. Ларея
46'
33'
ГОЛ! 0:2!
Д. Нуньес
Пас отдал
Л. Суарес
Желтая карточка
К. Ларин
7'
6'
ГОЛ! 0:1!
Н. де ла Крус
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Канада
18
Милан Борян
ВР
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
3
Сэм Адекугбе
ЦЗ
4
Камал Миллер
ЦЗ
22
Ричмонд Ларея
ПЗ
7
Стефен Эустакиу
ОП
6
Самуэль Пьетт
ЦП
2
Алистер Джонстон
ЦФ
0
Scott Kennedy
ЦФ
9
Кайл Ларин
ЦФ
10
Джонатан Дэвид
ЦФ
Главный тренер
Бенито Флоро
Уругвай
1
Серхио Рочет
ВР
16
Матиас Оливера
ЛЗ
22
Мартин Касерес
ЦЗ
13
Гильермо Варела
ПЗ
8
Федерико Вальверде
ЦП
6
Родриго Бентанкур
ЦП
7
Николас де ла Крус
АП
19
Агустин Каноббио
ПВ
9
Луис Суарес
ЦФ
9
Дарвин Нуньес
ЦФ
Главный тренер
Диего Алонсо
Канада
1
Дейн Сент-Клер
ВР
16
Максим Крепо
ВР
5
Стивен Витория
ЦЗ
13
Дерек Корнелиус
ЦЗ
5
Жоэл Ватерман
ЦЗ
23
Лука Колеошо
ЛВ
11
Лайам Миллар
ЛВ
10
Дэвид Хойлетт
ЦП
14
Марк-Антони Кайе
ЦП
17
Тажон Бьюкенан
ЦП
9
Лукас Каваллини
ЦФ
12
Ике Угбо
ЦФ
25
Чарльз-Андреас Брим
ЦФ
15
Тео Корбяну
ЦФ
Уругвай
23
Фернандо Муслера
ВР
12
Себастьян Соса
ВР
17
Матиас Винья
ЛЗ
0
Леандро Кабрера
ЦЗ
0
Дамиан Суарес
ПЗ
26
Брайан Окампо
ЛВ
0
Диего Росси
ЛВ
5
Мануэль Угарте
ОП
14
Лукас Торрейра
ОП
5
Матиас Весино
ЦП
10
Джорджиан Де Арраскаэта
ЦП
11
Факундо Пельистри
ПВ
0
Агустин Рохель
ЦФ
26
Мартин Сатриано
ЦФ
4-1-1-4
18
Борян
19
Дэвис
3
Адекугбе
4
Миллер
22
Ларея
7
Эустакиу
6
Пьетт
2
Джонстон
10
Дэвид
9
Ларин
0
3-2-2-2
1
Рочет
13
Варела
22
Касерес
16
Оливера
8
Вальверде
6
Бентанкур
19
Каноббио
7
де ла Крус
9
Нуньес
9
Суарес
5
Витория
5
Витория
22
Ларея
10
Хойлетт
10
Хойлетт
22
Ларея
3
Адекугбе
17
Бьюкенан
17
Бьюкенан
3
Адекугбе
9
Ларин
12
Угбо
12
Угбо
9
Ларин
Витория
15
Корбяну
15
Корбяну
Витория
19
Каноббио
17
Винья
17
Винья
19
Каноббио
6
Бентанкур
5
Угарте
5
Угарте
6
Бентанкур
7
де ла Крус
5
Весино
5
Весино
7
де ла Крус
9
Суарес
10
Де Арраскаэта
10
Де Арраскаэта
9
Суарес
8
Вальверде
0
Росси
0
Росси
8
Вальверде
Остались в запасе
Канада
Уругвай
1
Дейн Сент-Клер
ВР
16
Максим Крепо
ВР
13
Дерек Корнелиус
ЦЗ
5
Жоэл Ватерман
ЦЗ
14
Марк-Антони Кайе
ЦП
23
Лука Колеошо
ЛВ
11
Лайам Миллар
ЛВ
9
Лукас Каваллини
ЦФ
25
Чарльз-Андреас Брим
ЦФ
Главный тренер
Бенито Флоро
26
Брайан Окампо
ЛВ
23
Фернандо Муслера
ВР
12
Себастьян Соса
ВР
0
Леандро Кабрера
ЦЗ
0
Дамиан Суарес
ПЗ
14
Лукас Торрейра
ОП
11
Факундо Пельистри
ПВ
0
Агустин Рохель
ЦФ
26
Мартин Сатриано
ЦФ
Главный тренер
Диего Алонсо
Остались в запасе
1
Дейн Сент-Клер
ВР
16
Максим Крепо
ВР
13
Дерек Корнелиус
ЦЗ
5
Жоэл Ватерман
ЦЗ
14
Марк-Антони Кайе
ЦП
23
Лука Колеошо
ЛВ
11
Лайам Миллар
ЛВ
9
Лукас Каваллини
ЦФ
25
Чарльз-Андреас Брим
ЦФ
Остались в запасе
26
Брайан Окампо
ЛВ
23
Фернандо Муслера
ВР
12
Себастьян Соса
ВР
0
Леандро Кабрера
ЦЗ
0
Дамиан Суарес
ПЗ
14
Лукас Торрейра
ОП
11
Факундо Пельистри
ПВ
0
Агустин Рохель
ЦФ
26
Мартин Сатриано
ЦФ
Главный тренер
Бенито Флоро
Главный тренер
Диего Алонсо
Статистика матча Канада - Уругвай
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Канада
Товарищеские матчи. Сборные
США
1 : 0
07.10.2026
Канада
Товарищеские матчи. Сборные
Канада
2 : 0
03.10.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Канада
1 : 0
27.09.2026
Чили
Чемпионат мира, 1/8 финала
Канада
0 : 3
04.07.2026
Марокко
Чемпионат мира, 1/16 финала
ЮАР
0 : 1
28.06.2026
Канада
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Уругвай
5 : 0
18.11.2026
Доминиканская Республика
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
1 : 2
14.11.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Индия
1 : 6
06.10.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
1 : 4
28.09.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
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24.09.2026
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