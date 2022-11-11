ЦСКА (мол) - Строгино (мол)

|8 тур
|26 августа, пятница
|13:00
|Строгино (мол)
|2:1
|ЦСКА (мол)
|8 тур
|26 августа, пятница
|13:00
|Строгино (мол)
|2:1
|ЦСКА (мол)
|14 тур
|29 октября, пятница
|13:00
|Строгино (мол)
|1:1
|ЦСКА (мол)
|2 тур
|27 июля, вторник
|17:00
|ЦСКА (мол)
|2:1
|Строгино (мол)
|13 тур
|9 декабря, среда
|14:00
|ЦСКА (мол)
|4:1
|Строгино (мол)
|8 тур
|28 октября, среда
|13:00
|Строгино (мол)
|1:5
|ЦСКА (мол)
|Группа A
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Зенит (мол)
|18
|14
|2
|2
|45:20
|+25
|44
|2.
|Спартак М (мол)
|18
|12
|3
|3
|41:17
|+24
|39
|3.
|Строгино (мол)
|18
|11
|3
|4
|34:14
|+20
|36
|4.
|ЦСКА (мол)
|18
|10
|6
|2
|40:19
|+21
|36
|5.
|Урал (мол)
|18
|6
|6
|6
|29:28
|+1
|24
|6.
|Нижний Новгород (мол)
|18
|5
|5
|8
|20:32
|-12
|20
|7.
|Кр. Советов (мол)
|18
|4
|4
|10
|24:31
|-7
|16
|8.
|УОР №5
|18
|4
|3
|11
|19:46
|-27
|15
|9.
|Торпедо (мол.)
|18
|3
|5
|10
|15:29
|-14
|14
|10.
|Оренбург (мол)
|18
|1
|3
|14
|9:40
|-31
|6