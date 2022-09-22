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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия - Новая Зеландия
Австралия - Новая Зеландия: обзор матча 22 сентября 2022
Австралия
22.09.2022, четверг, 13:00
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 0
Завершен
Новая Зеландия
32'
А. Мабиль
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Австралия - Новая Зеландия
Замена
К. Меткалф
️️️️
Д. Ирвин
87'
Замена
Д. Кинг
️️️️
А. Бехич
86'
Желтая карточка
Д. Ирвин
75'
71'
Замена
️️️️
К. Вуд
71'
Замена
D. Wynne
️️️️
Л. Кэкачей
Замена
Н. Аткинсон
️️️️
Ф. Карачич
70'
Замена
М. Леки
️️️️
А. Мабиль
70'
65'
Замена
М. Стаменич
️️️️
Д. Белл
65'
Замена
Б. Уэйн
️️️️
Э. Джаст
62'
Желтая карточка
М. Боксолл
Замена
Р. МакГри
️️️️
А. Хрустич
61'
Замена
Д. Макларен
️️️️
A. Taggart
61'
ГОЛ! 1:0!
А. Мабиль
Пас отдал
Д. Ирвин
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Австралия
1
Мэтью Райан
ВР
16
Азиз Бехич
ЛЗ
2
Милош Дегенек
ЦЗ
13
Аарон Муй
ЦП
22
Джексон Ирвин
ЦП
38
Авер Мабиль
ЦП
10
Айдин Хрустич
АП
19
Фран Карачич
ЦФ
0
Trent Sainsbury
ЦФ
6
Мартин Бойл
ЦФ
9
Adam Taggart
ЦФ
Главный тренер
Грэм Арнольд
Новая Зеландия
13
Либерато Кэкачей
ЛЗ
75
Нандо Пиджнакер
ЦЗ
4
Майкл Боксолл
ЦЗ
17
Dane Ingham
ЦЗ
10
Мэттью Гарбетт
ЦП
11
Элайджа Джаст
ПВ
6
Джо Белл
ЦФ
9
Крис Вуд
ЦФ
Главный тренер
Данни Хэй
Австралия
12
Эндрю Редмэйн
ВР
0
Mitchell Langerak
ВР
17
Джоэль Кинг
ЛЗ
0
Harrison Delbridge
ЦЗ
2
Томас Денг
ЦЗ
3
Натаниэль Аткинсон
ПЗ
17
Кэмерон Девлин
ОП
8
Конор Меткалф
ОП
21
Гаранг Куоль
ЦП
14
Райли МакГри
ЦП
10
Денис Генро
АП
7
Мэтью Леки
ПВ
20
Марко Тильо
ПВ
15
Митчелл Дюк
ЦФ
9
Джейми Макларен
ЦФ
Новая Зеландия
22
Майкл Вауд
ВР
2
Уинстон Рид
ЦЗ
6
Билл Туилома
ЦЗ
0
Deklan Wynne
ЦЗ
8
Марко Стаменич
ЦП
11
Алекс Грейв
ЦФ
18
Бен Уэйн
ЦФ
2-3-1-4
1
Райан
16
Бехич
2
Дегенек
13
Муй
22
Ирвин
38
Мабиль
10
Хрустич
19
Карачич
9
6
Бойл
0
4-1-1-2
75
Пиджнакер
4
Боксолл
17
13
Кэкачей
10
Гарбетт
11
Джаст
9
Вуд
6
Белл
16
Бехич
17
Кинг
17
Кинг
16
Бехич
19
Карачич
3
Аткинсон
3
Аткинсон
19
Карачич
22
Ирвин
8
Меткалф
8
Меткалф
22
Ирвин
10
Хрустич
14
МакГри
14
МакГри
10
Хрустич
38
Мабиль
7
Леки
7
Леки
38
Мабиль
9
9
Макларен
9
Макларен
9
13
Кэкачей
0
0
13
Кэкачей
6
Белл
8
Стаменич
8
Стаменич
6
Белл
11
Джаст
18
Уэйн
18
Уэйн
11
Джаст
Остались в запасе
Австралия
Новая Зеландия
12
Эндрю Редмэйн
ВР
0
Mitchell Langerak
ВР
0
Harrison Delbridge
ЦЗ
2
Томас Денг
ЦЗ
17
Кэмерон Девлин
ОП
21
Гаранг Куоль
ЦП
10
Денис Генро
АП
20
Марко Тильо
ПВ
15
Митчелл Дюк
ЦФ
Главный тренер
Грэм Арнольд
22
Майкл Вауд
ВР
2
Уинстон Рид
ЦЗ
6
Билл Туилома
ЦЗ
11
Алекс Грейв
ЦФ
Главный тренер
Данни Хэй
Остались в запасе
12
Эндрю Редмэйн
ВР
0
Mitchell Langerak
ВР
0
Harrison Delbridge
ЦЗ
2
Томас Денг
ЦЗ
17
Кэмерон Девлин
ОП
21
Гаранг Куоль
ЦП
10
Денис Генро
АП
20
Марко Тильо
ПВ
15
Митчелл Дюк
ЦФ
Остались в запасе
22
Майкл Вауд
ВР
2
Уинстон Рид
ЦЗ
6
Билл Туилома
ЦЗ
11
Алекс Грейв
ЦФ
Главный тренер
Грэм Арнольд
Главный тренер
Данни Хэй
Статистика матча Австралия - Новая Зеландия
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Австралия
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Австралия
- : -
23.12.2027
Сингапур
Товарищеские матчи. Сборные
Иордания
2 : 0
17.11.2026
Австралия
Товарищеские матчи. Сборные
Катар
0 : 3
13.11.2026
Австралия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
2 : 4
29.09.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
1 : 1
25.09.2026
Бразилия
Чемпионат мира, 1/16 финала
Австралия
1 : 1
03.07.2026
Египет
Новая Зеландия
Товарищеские матчи. Сборные
Новая Зеландия
3 : 0
15.11.2026
Индия
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
0 : 3
27.09.2026
Новая Зеландия
Товарищеские матчи. Сборные
Палестина
2 : 2
24.09.2026
Новая Зеландия
Чемпионат мира, 3 тур
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1 : 5
27.06.2026
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