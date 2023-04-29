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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Коньяспор - Трабзонспор
Коньяспор - Трабзонспор: обзор матча 29 апреля 2023
Коньяспор
29.04.2023, суббота, 16:00
Турция. Суперлига, 32 тур
2 : 1
Завершен
Трабзонспор
37'
А. Посуэло
85'
С. Дикмен
12'
М. Гамшик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Коньяспор - Трабзонспор
Замена
Д. Карайел
️️️️
А. Огуз
90'
87'
Замена
Л. Маркович
️️️️
М. Гамшик
Желтая карточка
С. Дикмен
86'
ГОЛ! 2:1!
С. Дикмен
Пас отдал
Гильерме
85'
80'
Замена
М. Гомес
️️️️
Трезеге
79'
Замена
Ж. Гбамен
️️️️
Э. Барди
Желтая карточка
М. Эмрели
71'
Замена
Б. Пас
️️️️
А. Бухалакис
63'
46'
Желтая карточка
У. Бозок
Замена
К. Демирташ
️️️️
У. Язгили
46'
Замена
М. Эмрели
️️️️
К. Михаляк
46'
45'
+5
Красная карточка
Т. Бакасетас
37'
Желтая карточка
М. Сиопис
ГОЛ! 1:1!
А. Посуэло
37'
12'
ГОЛ! 0:1!
М. Гамшик
Пас отдал
Трезеге
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коньяспор
23
Ибрахим Сехич
ВР
12
Гильерме
ЛЗ
2
Ахмет Огуз
ЦЗ
5
Угурчан Язгили
ЦЗ
5
Франсиско Кальво
ЦЗ
6
Сонер Дикмен
ЦП
41
Андреас Бухалакис
ЦП
8
Алехандро Посуэло
ЦП
7
Marlos Moreno
ЦП
77
Конрад Михаляк
ЦФ
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Трабзонспор
1
Угурчан Чакир
ВР
17
Эрен Эльмали
ЛЗ
4
Хюсейн Тюркмен
ЦЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
7
Трезеге
ЛВ
34
Догукан Хасполат
ОП
6
Манолис Сиопис
ЦП
17
Марек Гамшик
ЦП
10
Энис Барди
АП
9
Тасос Бакасетас
АП
17
Умут Бозок
ЦФ
Главный тренер
Абдулла Авчи
Коньяспор
18
Эрхан Эрентюрк
ВР
3
Ясир Субаши
ЛЗ
47
Караман Демирташ
ЦЗ
90
Джебраил Карайел
ЦЗ
42
Мехмет Али Бююксаяр
ЛВ
8
Бруну Пас
ОП
35
Огулькан Улджын
ОП
24
Домагой Павичич
ЦП
11
Махир Эмрели
ЦФ
14
Metehan Mert
ЦФ
Трабзонспор
96
Хакан Айдын
ВР
54
Таха Тепе
ВР
77
Ариф Бослук
ЛЗ
4
Таха Альтикардес
ЦЗ
5
Жан-Филипп Гбамен
ОП
80
Монтассер Лахтими
ПВ
8
Лазар Маркович
ЦФ
9
Максимилиано Гомес
ЦФ
4-4-2
23
Сехич
12
Гильерме
5
Язгили
5
Кальво
2
Огуз
6
Дикмен
8
Посуэло
7
41
Бухалакис
92
Диуф
77
Михаляк
3-1-2-3-1
1
Чакир
4
Тюркмен
5
Бартра
17
Эльмали
34
Хасполат
6
Сиопис
17
Гамшик
10
Барди
9
Бакасетас
7
Трезеге
17
Бозок
5
Язгили
47
Демирташ
47
Демирташ
5
Язгили
2
Огуз
90
Карайел
90
Карайел
2
Огуз
41
Бухалакис
8
Пас
8
Пас
41
Бухалакис
77
Михаляк
11
Эмрели
11
Эмрели
77
Михаляк
10
Барди
5
Гбамен
5
Гбамен
10
Барди
17
Гамшик
8
Маркович
8
Маркович
17
Гамшик
7
Трезеге
9
Гомес
9
Гомес
7
Трезеге
Остались в запасе
Коньяспор
Трабзонспор
18
Эрхан Эрентюрк
ВР
3
Ясир Субаши
ЛЗ
35
Огулькан Улджын
ОП
24
Домагой Павичич
ЦП
42
Мехмет Али Бююксаяр
ЛВ
14
Metehan Mert
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
96
Хакан Айдын
ВР
54
Таха Тепе
ВР
77
Ариф Бослук
ЛЗ
4
Таха Альтикардес
ЦЗ
80
Монтассер Лахтими
ПВ
Главный тренер
Абдулла Авчи
Остались в запасе
18
Эрхан Эрентюрк
ВР
3
Ясир Субаши
ЛЗ
35
Огулькан Улджын
ОП
24
Домагой Павичич
ЦП
42
Мехмет Али Бююксаяр
ЛВ
14
Metehan Mert
ЦФ
Остались в запасе
96
Хакан Айдын
ВР
54
Таха Тепе
ВР
77
Ариф Бослук
ЛЗ
4
Таха Альтикардес
ЦЗ
80
Монтассер Лахтими
ПВ
Главный тренер
Ильхан Палут
Главный тренер
Абдулла Авчи
Статистика матча Коньяспор - Трабзонспор
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Коньяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
- : -
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Самсунспор
1 : 0
07.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 0
25.10.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 8 тур
Амед
1 : 0
17.10.2026
Коньяспор
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Гезтепе
- : -
30.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 4 тур
ЦСКА София
1 : 2
26.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Трабзонспор
1 : 0
22.11.2026
Эюпспор
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Информация о матче
Стадион:
Конья
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