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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Адана Демирспор - Касымпаша
Адана Демирспор - Касымпаша: обзор матча 15 апреля 2023
Адана Демирспор
15.04.2023, суббота, 16:00
Турция. Суперлига, 29 тур
5 : 0
Завершен
Касымпаша
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Статистика матча Адана Демирспор - Касымпаша
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Адана Демирспор
2 : 2
31.05.2025
Газиантеп
Турция. Суперлига, 37 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 3
25.05.2025
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Адана Демирспор
0 : 5
17.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Бешикташ
4 : 1
11.05.2025
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Адана Демирспор
1 : 2
04.05.2025
Гезтепе
Касымпаша
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
- : -
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Эюпспор
0 : 1
24.10.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
4 : 1
18.10.2026
Самсунспор
Информация о матче
Стадион:
Йени Адана Стадюму
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Адана Демирспор
Касымпаша
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