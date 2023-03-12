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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
ЛАСК - Зальцбург
ЛАСК - Зальцбург: обзор матча 12 марта 2023
ЛАСК
12.03.2023, воскресенье, 19:00
Австрия. Бундеслига, 21 тур
0 : 2
Завершен
Зальцбург
54'
С. Койта
72'
Н. Зайвальд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ЛАСК - Зальцбург
Замена
М. Таловеров
️️️️
Б. Йовичич
85'
Замена
Ф. Флеккер
️️️️
М. Усор
85'
81'
Замена
И. ван дер Бремпт
️️️️
А. Дедич
81'
Замена
Ж. Адаму
️️️️
Б. Шешко
Замена
Т. Гойгингер
️️️️
И. Мустафа
74'
Замена
A. Taoui
️️️️
К. Накамура
73'
72'
ГОЛ! 0:2!
Н. Зайвальд
Пас отдал
М. Кьергор
71'
Замена
Н. Окафор
️️️️
С. Койта
71'
Замена
М. Кьергор
️️️️
О. Глух
65'
Желтая карточка
А. Дедич
Желтая карточка
П. Михорль
65'
54'
ГОЛ! 0:1!
С. Койта
Пас отдал
О. Глух
27'
Желтая карточка
С. Павлович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЛАСК
30
Александер Шлагер
ВР
30
Филип Стойкович
ЦЗ
33
Феликс Лукенедер
ЦЗ
4
Филипп Цирайс
ЦЗ
11
Кеито Накамура
ЛВ
23
Ибрахим Мустафа
ЛВ
32
Бранко Йовичич
ОП
36
Рене Реннер
ЦП
34
Петер Михорль
ЦП
30
Саша Хорват
АП
8
Мозес Усор
ПВ
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Зальцбург
16
Филипп Кен
ВР
37
Амар Дедич
ЛЗ
17
Андреас Ульмер
ЛЗ
28
Умар Соле
ЦЗ
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
29
Люка Гурна
ОП
24
Николас Капалдо
ЦП
13
Николас Зайвальд
ЦП
10
Оскар Глух
АП
30
Беньямин Шешко
ЦФ
20
Секу Койта
ЦФ
ЛАСК
26
Тобиас Лаваль
ВР
40
Максим Таловеров
ЦЗ
43
Nemanja Celic
ЦП
29
Флориан Флеккер
ПВ
11
Adil Taoui
ЦФ
19
Марвин Поцман
ЦФ
36
Томас Гойгингер
ЦФ
Зальцбург
1
Адам Стейскал
ВР
13
Бернардо
ЦЗ
20
Игнас ван дер Бремпт
ЦЗ
17
Аманква Форсон
АП
14
Мауриц Кьергор
АП
19
Ноа Окафор
ЦФ
20
Жуниор Адаму
ЦФ
3-1-2-3-1
30
Шлагер
30
Стойкович
33
Лукенедер
4
Цирайс
32
Йовичич
36
Реннер
34
Михорль
23
Мустафа
30
Хорват
8
Усор
11
Накамура
4-1-2-1-2
16
Кен
37
Дедич
28
Соле
31
Павлович
17
Ульмер
29
Гурна
24
Капалдо
13
Зайвальд
10
Глух
20
Койта
30
Шешко
32
Йовичич
40
Таловеров
40
Таловеров
32
Йовичич
8
Усор
29
Флеккер
29
Флеккер
8
Усор
11
Накамура
11
11
11
Накамура
23
Мустафа
36
Гойгингер
36
Гойгингер
23
Мустафа
20
Койта
19
Окафор
19
Окафор
20
Койта
37
Дедич
20
ван дер Бремпт
20
ван дер Бремпт
37
Дедич
10
Глух
14
Кьергор
14
Кьергор
10
Глух
30
Шешко
20
Адаму
20
Адаму
30
Шешко
Остались в запасе
ЛАСК
Зальцбург
26
Тобиас Лаваль
ВР
43
Nemanja Celic
ЦП
19
Марвин Поцман
ЦФ
Главный тренер
Доминик Талхаммер
1
Адам Стейскал
ВР
13
Бернардо
ЦЗ
17
Аманква Форсон
АП
Остались в запасе
26
Тобиас Лаваль
ВР
43
Nemanja Celic
ЦП
19
Марвин Поцман
ЦФ
Остались в запасе
1
Адам Стейскал
ВР
13
Бернардо
ЦЗ
17
Аманква Форсон
АП
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Статистика матча ЛАСК - Зальцбург
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Зальцбург
- : -
29.11.2026
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
1 : 0
24.11.2026
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 13 тур
ЛАСК
2 : 1
21.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рид
2 : 4
07.11.2026
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
ЛАСК
4 : 0
03.11.2026
Слован
Австрия. Бундеслига, 11 тур
ЛАСК
2 : 1
31.10.2026
Тироль
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Зальцбург
- : -
29.11.2026
ЛАСК
Лига Европы, 5 тур
Зальцбург
2 : 0
26.11.2026
Арарат-Армения
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
1 : 0
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Зальцбург
5 : 1
01.11.2026
Аустрия Л
Информация о матче
Стадион:
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