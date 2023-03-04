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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Аустрия Л - Штурм
Аустрия Л - Штурм: обзор матча 04 марта 2023
Аустрия Л
04.03.2023, суббота, 19:00
Австрия. Бундеслига, 20 тур
0 : 2
Завершен
Штурм
52'
Д. Аффенгрубер
76'
Т. Хорват
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аустрия Л - Штурм
84'
Замена
А. Данте
️️️️
Д. Шнегг
84'
Замена
И. Любич
️️️️
С. Хирлендер
Желтая карточка
Х. Генуш
83'
83'
Замена
Б. Силва Тейшейра
️️️️
Э. Эмега
Замена
Э. Гедикли
️️️️
С. Сурданович
77'
76'
ГОЛ! 0:2!
Т. Хорват
Пас отдал
М. Саркария
72'
Замена
А. Боркович
️️️️
Г. Вютрих
Замена
️️️️
Ф. Гмайнер
62'
Замена
А. Шмид
️️️️
Т. Рейн
59'
Замена
М. Чеукуа
️️️️
Н. Мотика
59'
52'
ГОЛ! 0:1!
Д. Аффенгрубер
49'
Желтая карточка
Д. Шнегг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аустрия Л
27
Доменик Ширль
ВР
21
Хаким Генуш
ЛЗ
4
Жан Югонет
ЦЗ
31
Маттиас Мак
ЦЗ
7
Фабиан Гмайнер
ПЗ
28
Андерсон
ПЗ
20
Неманья Мотика
ЛВ
8
Торбен Рейн
ЦП
18
Чем Тюркмен
ЦП
23
Пиус Грабхер
ЦП
86
Стефано Сурданович
ПВ
Главный тренер
Маркус Мадер
Штурм
13
Артур Оконкво
ВР
23
Давид Шнегг
ЛЗ
5
Грегори Вютрих
ЦЗ
22
Давид Аффенгрубер
ЦЗ
4
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
70
Юсуф Газибегович
ПЗ
22
Александер Прасс
ЛП
11
Манприт Саркария
ЛВ
25
Стефан Хирлендер
ЦП
14
Томи Хорват
ЦП
22
Эмануэль Эмега
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Аустрия Л
29
Дарио Груйчич
ЦЗ
7
Хенри Кудоссу
ЦП
9
Майкл Чеукуа
ЦП
18
Антони Шмид
ЦФ
22
Аммар Хелак
ЦФ
9
Эмрехан Гедикли
ЦФ
Штурм
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
44
Амаду Данте
ЛЗ
6
Александар Боркович
ЦЗ
25
Сандро Инголич
ПЗ
77
Иван Любич
ОП
70
Брайан Силва Тейшейра
ПВ
25
Леон Гргич
ЦФ
3-2-3-2
27
Ширль
7
Гмайнер
4
Югонет
31
Мак
21
Генуш
28
Андерсон
8
Рейн
18
Тюркмен
23
Грабхер
20
Мотика
86
Сурданович
3-2-3-1-1
13
Оконкво
5
Вютрих
22
Аффенгрубер
4
Горенц-Станкович
70
Газибегович
23
Шнегг
25
Хирлендер
14
Хорват
22
Прасс
11
Саркария
22
Эмега
20
Мотика
9
Чеукуа
9
Чеукуа
20
Мотика
8
Рейн
18
Шмид
18
Шмид
8
Рейн
86
Сурданович
9
Гедикли
9
Гедикли
86
Сурданович
23
Шнегг
44
Данте
44
Данте
23
Шнегг
5
Вютрих
6
Боркович
6
Боркович
5
Вютрих
25
Хирлендер
77
Любич
77
Любич
25
Хирлендер
22
Эмега
70
Силва Тейшейра
70
Силва Тейшейра
22
Эмега
Остались в запасе
Аустрия Л
Штурм
29
Дарио Груйчич
ЦЗ
7
Хенри Кудоссу
ЦП
22
Аммар Хелак
ЦФ
Главный тренер
Маркус Мадер
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
25
Сандро Инголич
ПЗ
25
Леон Гргич
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Остались в запасе
29
Дарио Груйчич
ЦЗ
7
Хенри Кудоссу
ЦП
22
Аммар Хелак
ЦФ
Остались в запасе
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
25
Сандро Инголич
ПЗ
25
Леон Гргич
ЦФ
Главный тренер
Маркус Мадер
Главный тренер
Кристиан Илцер
Статистика матча Аустрия Л - Штурм
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия Л
- : -
28.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Тироль
0 : 1
21.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Аустрия Л
2 : 1
07.11.2026
Грацер
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Зальцбург
5 : 1
01.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Рапид
5 : 1
24.10.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Аустрия Л
0 : 4
17.10.2026
ЛАСК
Штурм
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Штурм
- : -
29.11.2026
Тироль
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
3 : 1
26.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Альтах
1 : 0
22.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Штурм
2 : 3
05.11.2026
Целе
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 1
01.11.2026
Штурм
Информация о матче
Стадион:
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