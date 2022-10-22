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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Зальцбург - Штурм
Зальцбург - Штурм: обзор матча 22 октября 2022
Зальцбург
22.10.2022, суббота, 18:00
Австрия. Бундеслига, 13 тур
0 : 0
Завершен
Штурм
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Зальцбург - Штурм
Желтая карточка
М. Кьергор
90'
+3
Вторая желтая
С. Павлович
90'
+2
84'
Замена
Т. Шютценауэр
️️️️
В. Бевинг
82'
Желтая карточка
Й. Горенц-Станкович
Замена
Р. Шимич
️️️️
L. Agyekum
81'
80'
Желтая карточка
Д. Аффенгрубер
78'
Желтая карточка
Ю. Газибегович
68'
Замена
О. Китеишвили
️️️️
Т. Хорват
68'
Замена
Д. Шнегг
️️️️
А. Данте
Замена
Б. Шешко
️️️️
Н. Окафор
65'
60'
Замена
А. Айети
️️️️
Э. Эмега
Желтая карточка
С. Павлович
58'
Замена
К. Пиатковски
️️️️
У. Соле
46'
Желтая карточка
L. Agyekum
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зальцбург
16
Филипп Кен
ВР
37
Амар Дедич
ЛЗ
28
Умар Соле
ЦЗ
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
8
Максимилиан Вебер
ЦЗ
29
Люка Гурна
ОП
24
Лука Сучич
ЦП
13
Николас Зайвальд
ЦП
14
Мауриц Кьергор
АП
19
Ноа Окафор
ЦФ
20
Жуниор Адаму
ЦФ
Штурм
28
Йорг Зибенхандль
ВР
44
Амаду Данте
ЛЗ
22
Давид Аффенгрубер
ЦЗ
5
Грегори Вютрих
ЦЗ
4
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
70
Юсуф Газибегович
ПЗ
22
Александер Прасс
ЛП
11
Вильям Бевинг
ЛВ
14
Томи Хорват
ЦП
25
Стефан Хирлендер
ЦП
22
Эмануэль Эмега
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Зальцбург
58
Нико Мантль
ВР
91
Камиль Пиатковски
ЦЗ
20
Игнас ван дер Бремпт
ЦЗ
77
Lawrence Agyekum
ЦП
5
Иуба Диарра
ЦП
9
Роко Шимич
ЦФ
30
Беньямин Шешко
ЦФ
Штурм
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
23
Давид Шнегг
ЛЗ
6
Александар Боркович
ЦЗ
8
Отар Китеишвили
ЦП
89
Якоб Яншер
ЦП
16
Мохаммед Фусейни
ПВ
9
Албиан Айети
ЦФ
4-1-2-1-2
16
Кен
37
Дедич
31
Павлович
8
Вебер
28
Соле
29
Гурна
24
Сучич
13
Зайвальд
14
Кьергор
20
Адаму
19
Окафор
3-2-3-1-1
28
Зибенхандль
22
Аффенгрубер
5
Вютрих
4
Горенц-Станкович
70
Газибегович
44
Данте
14
Хорват
25
Хирлендер
22
Прасс
11
Бевинг
22
Эмега
28
Соле
91
Пиатковски
91
Пиатковски
28
Соле
77
77
9
Шимич
9
Шимич
19
Окафор
30
Шешко
30
Шешко
19
Окафор
11
Бевинг
33
Шютценауэр
33
Шютценауэр
11
Бевинг
44
Данте
23
Шнегг
23
Шнегг
44
Данте
14
Хорват
8
Китеишвили
8
Китеишвили
14
Хорват
22
Эмега
9
Айети
9
Айети
22
Эмега
Остались в запасе
Зальцбург
Штурм
58
Нико Мантль
ВР
20
Игнас ван дер Бремпт
ЦЗ
5
Иуба Диарра
ЦП
6
Александар Боркович
ЦЗ
89
Якоб Яншер
ЦП
16
Мохаммед Фусейни
ПВ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Остались в запасе
58
Нико Мантль
ВР
20
Игнас ван дер Бремпт
ЦЗ
5
Иуба Диарра
ЦП
Остались в запасе
6
Александар Боркович
ЦЗ
89
Якоб Яншер
ЦП
16
Мохаммед Фусейни
ПВ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Статистика матча Зальцбург - Штурм
3
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Зальцбург
Лига Европы, 5 тур
Зальцбург
- : -
26.11.2026
Арарат-Армения
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
1 : 0
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Зальцбург
5 : 1
01.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
1 : 3
25.10.2026
Зальцбург
Штурм
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
- : -
26.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Альтах
1 : 0
22.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Штурм
2 : 3
05.11.2026
Целе
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 1
01.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Штурм
2 : 2
25.10.2026
Рид
Информация о матче
Стадион:
Ред Булл Арена
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