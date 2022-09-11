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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Аустрия Л - ЛАСК
Аустрия Л - ЛАСК: обзор матча 11 сентября 2022
Аустрия Л
11.09.2022, воскресенье, 15:30
Австрия. Бундеслига, 8 тур
1 : 1
Завершен
ЛАСК
23'
К. Накамура
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аустрия Л - ЛАСК
Замена
Т. Бергер
️️️️
Б. Силва Тейшейра
88'
87'
Замена
М. Поцман
️️️️
К. Накамура
86'
Желтая карточка
Б. Йовичич
83'
Вторая желтая
Ф. Стойкович
Замена
А. Шмид
️️️️
Ф. Гмайнер
80'
77'
Замена
Ф. Флеккер
️️️️
Т. Гойгингер
67'
Замена
Х. Балич
️️️️
Э. Кулурис
67'
Замена
С. Хорват
️️️️
Р. Жуль
65'
Желтая карточка
Т. Гойгингер
30'
Желтая карточка
Ф. Стойкович
23'
ГОЛ! 0:1!
К. Накамура
Пас отдал
Э. Кулурис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аустрия Л
27
Доменик Ширль
ВР
31
Маттиас Мак
ЦЗ
21
Хаким Генуш
ЦЗ
7
Фабиан Гмайнер
ЦЗ
4
Жан Югонет
ЦЗ
28
Андерсон
ПЗ
23
Пиус Грабхер
ЦП
18
Чем Тюркмен
ЦП
77
Ядали Диаби
АП
70
Брайан Силва Тейшейра
ПВ
Главный тренер
Маркус Мадер
ЛАСК
30
Александер Шлагер
ВР
4
Филипп Цирайс
ЦЗ
30
Филип Стойкович
ЦЗ
33
Феликс Лукенедер
ЦЗ
11
Кеито Накамура
ЛВ
32
Бранко Йовичич
ОП
36
Рене Реннер
ЦП
34
Петер Михорль
ЦП
36
Томас Гойгингер
ЦФ
32
Роберт Жуль
ЦФ
9
Эфтимиос Кулурис
ЦФ
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Аустрия Л
29
Дарио Груйчич
ЦЗ
4
Тобиас Бергер
ЦЗ
8
Yuliwes Bellache
ЦП
7
Хенри Кудоссу
ЦП
18
Антони Шмид
ЦФ
22
Аммар Хелак
ЦФ
ЛАСК
12
Николас Польстер
ВР
34
Ян Боллер
ЦЗ
43
Nemanja Celic
ЦП
30
Саша Хорват
АП
29
Флориан Флеккер
ПВ
18
Хусейн Балич
ЦФ
19
Марвин Поцман
ЦФ
3-2-2-2
27
Ширль
21
Генуш
7
Гмайнер
4
Югонет
31
Мак
28
Андерсон
23
Грабхер
18
Тюркмен
77
Диаби
70
Силва Тейшейра
3-1-2-1-3
30
Шлагер
4
Цирайс
30
Стойкович
33
Лукенедер
32
Йовичич
36
Реннер
34
Михорль
11
Накамура
9
Кулурис
32
Жуль
36
Гойгингер
70
Силва Тейшейра
4
Бергер
4
Бергер
70
Силва Тейшейра
7
Гмайнер
18
Шмид
18
Шмид
7
Гмайнер
32
Жуль
30
Хорват
30
Хорват
32
Жуль
36
Гойгингер
29
Флеккер
29
Флеккер
36
Гойгингер
9
Кулурис
18
Балич
18
Балич
9
Кулурис
11
Накамура
19
Поцман
19
Поцман
11
Накамура
Остались в запасе
Аустрия Л
ЛАСК
29
Дарио Груйчич
ЦЗ
8
Yuliwes Bellache
ЦП
7
Хенри Кудоссу
ЦП
22
Аммар Хелак
ЦФ
Главный тренер
Маркус Мадер
12
Николас Польстер
ВР
34
Ян Боллер
ЦЗ
43
Nemanja Celic
ЦП
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Остались в запасе
29
Дарио Груйчич
ЦЗ
8
Yuliwes Bellache
ЦП
7
Хенри Кудоссу
ЦП
22
Аммар Хелак
ЦФ
Остались в запасе
12
Николас Польстер
ВР
34
Ян Боллер
ЦЗ
43
Nemanja Celic
ЦП
Главный тренер
Маркус Мадер
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Статистика матча Аустрия Л - ЛАСК
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия Л
- : -
28.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Тироль
0 : 1
21.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Аустрия Л
2 : 1
07.11.2026
Грацер
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Зальцбург
5 : 1
01.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Рапид
5 : 1
24.10.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Аустрия Л
0 : 4
17.10.2026
ЛАСК
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Зальцбург
- : -
29.11.2026
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
1 : 0
24.11.2026
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 13 тур
ЛАСК
2 : 1
21.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рид
2 : 4
07.11.2026
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
ЛАСК
4 : 0
03.11.2026
Слован
Австрия. Бундеслига, 11 тур
ЛАСК
2 : 1
31.10.2026
Тироль
Информация о матче
Стадион:
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