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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Штурм - Зальцбург
Штурм - Зальцбург: обзор матча 30 июля 2022
Штурм
30.07.2022, суббота, 20:30
Австрия. Бундеслига, 2 тур
2 : 1
Завершен
Зальцбург
23'
Р. Хойлунд
51'
Р. Хойлунд
87'
М. Кьергор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Штурм - Зальцбург
90'
+2
Желтая карточка
Л. Сучич
Замена
Д. Шнегг
️️️️
М. Саркария
90'
Желтая карточка
Й. Горенц-Станкович
89'
87'
ГОЛ! 2:1!
М. Кьергор
Пас отдал
А. Ульмер
85'
Замена
Ж. Адаму
️️️️
Фернандо
Замена
В. Демаку
️️️️
Ю. Газибегович
81'
79'
Желтая карточка
М. Вебер
79'
Желтая карточка
У. Соле
76'
Замена
С. Койта
️️️️
И. ван дер Бремпт
Замена
И. Любич
️️️️
Т. Хорват
72'
ГОЛ! 2:0!
Р. Хойлунд
Пас отдал
А. Данте
51'
46'
Желтая карточка
Н. Зайвальд
46'
Замена
А. Ульмер
️️️️
Бернардо
46'
Замена
М. Кьергор
️️️️
Н. Окафор
ГОЛ! 1:0!
Р. Хойлунд
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штурм
28
Йорг Зибенхандль
ВР
44
Амаду Данте
ЛЗ
6
Александар Боркович
ЦЗ
5
Грегори Вютрих
ЦЗ
4
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
70
Юсуф Газибегович
ПЗ
22
Александер Прасс
ЛП
11
Манприт Саркария
ЛВ
25
Стефан Хирлендер
ЦП
14
Томи Хорват
ЦП
19
Расмус Хойлунд
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Зальцбург
16
Филипп Кен
ВР
28
Умар Соле
ЦЗ
8
Максимилиан Вебер
ЦЗ
13
Бернардо
ЦЗ
20
Игнас ван дер Бремпт
ЦЗ
24
Николас Капалдо
ЦП
13
Николас Зайвальд
ЦП
24
Лука Сучич
ЦП
19
Ноа Окафор
ЦФ
11
Фернандо
ЦФ
30
Беньямин Шешко
ЦФ
Штурм
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
23
Давид Шнегг
ЛЗ
5
Доминик Ороз
ЦЗ
7
Лука Кронбергер
ЛВ
77
Иван Любич
ОП
6
Весел Демаку
ОП
27
Кристоф Ланг
АП
Зальцбург
58
Нико Мантль
ВР
17
Андреас Ульмер
ЛЗ
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
6
Мамади Дьямбу
ОП
14
Мауриц Кьергор
АП
20
Секу Койта
ЦФ
20
Жуниор Адаму
ЦФ
3-2-3-1-1
28
Зибенхандль
6
Боркович
5
Вютрих
4
Горенц-Станкович
44
Данте
70
Газибегович
22
Прасс
14
Хорват
25
Хирлендер
11
Саркария
19
Хойлунд
4-3-3
16
Кен
8
Вебер
13
Бернардо
20
ван дер Бремпт
28
Соле
24
Капалдо
13
Зайвальд
24
Сучич
30
Шешко
11
Фернандо
19
Окафор
11
Саркария
23
Шнегг
23
Шнегг
11
Саркария
14
Хорват
77
Любич
77
Любич
14
Хорват
70
Газибегович
6
Демаку
6
Демаку
70
Газибегович
13
Бернардо
17
Ульмер
17
Ульмер
13
Бернардо
19
Окафор
14
Кьергор
14
Кьергор
19
Окафор
20
ван дер Бремпт
20
Койта
20
Койта
20
ван дер Бремпт
11
Фернандо
20
Адаму
20
Адаму
11
Фернандо
Остались в запасе
Штурм
Зальцбург
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
5
Доминик Ороз
ЦЗ
27
Кристоф Ланг
АП
7
Лука Кронбергер
ЛВ
Главный тренер
Кристиан Илцер
58
Нико Мантль
ВР
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
6
Мамади Дьямбу
ОП
Остались в запасе
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
5
Доминик Ороз
ЦЗ
27
Кристоф Ланг
АП
7
Лука Кронбергер
ЛВ
Остались в запасе
58
Нико Мантль
ВР
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
6
Мамади Дьямбу
ОП
Главный тренер
Кристиан Илцер
Статистика матча Штурм - Зальцбург
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Штурм
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
- : -
26.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Альтах
1 : 0
22.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Штурм
2 : 3
05.11.2026
Целе
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 1
01.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Штурм
2 : 2
25.10.2026
Рид
Зальцбург
Лига Европы, 5 тур
Зальцбург
- : -
26.11.2026
Арарат-Армения
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
1 : 0
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Зальцбург
5 : 1
01.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
1 : 3
25.10.2026
Зальцбург
Информация о матче
Стадион:
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