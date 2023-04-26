Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Спарта - Виктория
Спарта - Виктория: обзор матча 26 апреля 2023
Спарта
26.04.2023, среда, 20:30
Чехия. Фортуна Лига, 29 тур
2 : 1
Завершен
Виктория
45+3'
Я. Кухта
90+14'
Л. Крейчи (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Спарта - Виктория
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Л. Крейчи
90'
+14
90'
+10
Желтая карточка
В. Емелка
Красная карточка
М. Минчев
90'
+10
90'
+8
Вторая желтая
Л. Гейда
90'
+3
Желтая карточка
И. Станек
90'
+1
Желтая карточка
Ф. Каша
Желтая карточка
Я. Зелены
90'
82'
Замена
М. Выдра
️️️️
Д. Москера
Замена
Л. Садилек
️️️️
К. Кайринен
80'
Замена
М. Минчев
️️️️
Л. Гараслин
80'
66'
Желтая карточка
Я. Климент
Замена
М. Витик
️️️️
А. Серенсен
58'
ГОЛ! 1:0!
Я. Кухта
45'
+3
44'
Желтая карточка
Л. Гейда
Желтая карточка
Л. Крейчи
34'
Замена
А. Карабец
️️️️
Т. Чванчара
29'
7'
Замена
Р. Квет
️️️️
П. Буха
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спарта
32
Матей Коварж
ВР
4
Асгер Серенсен
ЦЗ
27
Филип Панак
ЦЗ
28
Томаш Виснер
ЦЗ
30
Ярослав Зелены
ЦЗ
10
Лукаш Гараслин
ЛВ
37
Ладислав Крейчи
ОП
6
Каан Кайринен
ЦП
20
Казим Лячи
ЦП
7
Ян Кухта
ЦФ
70
Томаш Чванчара
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Котал
Виктория
36
Индржих Станек
ВР
2
Лукаш Гейда
ЦЗ
25
Филип Каша
ЦЗ
21
Вацлав Емелка
ЦЗ
4
Либор Холик
ПЗ
8
Джон Москера
ЛВ
49
Ян Сикора
ЛВ
20
Павел Буха
ЦП
23
Лукаш Калвах
ЦП
17
Рафиу Дуросинми
ЦФ
25
Томаш Хоры
ЦФ
Главный тренер
Михал Билек
Спарта
5
Каспер Хойер
ЛЗ
33
Димитрийе Каменович
ЛЗ
3
Мартин Витик
ЦЗ
17
Мартин Минчев
ЦП
26
Патрик Выдра
ЦП
8
Давид Павелка
ЦП
9
Адам Карабец
ЦП
9
Кристоф Данек
ЦП
11
Авер Мабиль
ЦП
18
Лукаш Садилек
АП
42
Войтех Ворел
ЦФ
Виктория
13
Марьян Тврдон
ВР
31
Adam Cihak
ЦЗ
14
Радим Ржезник
ЦЗ
16
Роман Квет
ОП
99
Моду Н'Диайе
ЦП
58
Адам Влканова
АП
97
Эрик Йирка
ПВ
9
Ян Климент
ЦФ
11
Матей Выдра
ЦФ
4-1-2-1-2
32
Коварж
4
Серенсен
28
Виснер
30
Зелены
27
Панак
37
Крейчи
6
Кайринен
20
Лячи
10
Гараслин
70
Чванчара
7
Кухта
4-2-2-2
36
Станек
4
Холик
25
Каша
21
Емелка
2
Гейда
20
Буха
23
Калвах
8
Москера
49
Сикора
25
Хоры
17
Дуросинми
4
Серенсен
3
Витик
3
Витик
4
Серенсен
10
Гараслин
17
Минчев
17
Минчев
10
Гараслин
70
Чванчара
9
Карабец
9
Карабец
70
Чванчара
6
Кайринен
18
Садилек
18
Садилек
6
Кайринен
20
Буха
16
Квет
16
Квет
20
Буха
8
Москера
11
Выдра
11
Выдра
8
Москера
Остались в запасе
Спарта
Виктория
5
Каспер Хойер
ЛЗ
33
Димитрийе Каменович
ЛЗ
26
Патрик Выдра
ЦП
8
Давид Павелка
ЦП
9
Кристоф Данек
ЦП
11
Авер Мабиль
ЦП
42
Войтех Ворел
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Котал
13
Марьян Тврдон
ВР
31
Adam Cihak
ЦЗ
14
Радим Ржезник
ЦЗ
99
Моду Н'Диайе
ЦП
58
Адам Влканова
АП
97
Эрик Йирка
ПВ
9
Ян Климент
ЦФ
Главный тренер
Михал Билек
Остались в запасе
5
Каспер Хойер
ЛЗ
33
Димитрийе Каменович
ЛЗ
26
Патрик Выдра
ЦП
8
Давид Павелка
ЦП
9
Кристоф Данек
ЦП
11
Авер Мабиль
ЦП
42
Войтех Ворел
ЦФ
Остались в запасе
13
Марьян Тврдон
ВР
31
Adam Cihak
ЦЗ
14
Радим Ржезник
ЦЗ
99
Моду Н'Диайе
ЦП
58
Адам Влканова
АП
97
Эрик Йирка
ПВ
9
Ян Климент
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Котал
Главный тренер
Михал Билек
Статистика матча Спарта - Виктория
2
1
1
5
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Фастав
- : -
29.11.2026
Спарта
Лига Европы, 5 тур
Спарта
2 : 4
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
1 : 3
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Зброевка
- : -
29.11.2026
Виктория
Лига Европы, 5 тур
Виктория
4 : 0
26.11.2026
Бенфика
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
1 : 2
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Лиллестрем
0 : 1
05.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Информация о матче
Стадион:
Дженерали Арена
Новости команд
Все
Спарта
Виктория
«Виктория Пльзень» – «Бенфика»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
Вчера, 19:23
Стал известен 1-й участник плей-офф Лиги чемпионов
Вчера, 09:13
1
Лига Европы: шансы «Виктории Пльзень» и «Бенфики» на победу в матче 5-го тура
25 ноября
Эредивизи: шансы «Спарты» и «АЗ Алкмаара» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
«Лиллестрeм» – «Виктория Пльзень»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Стал известен 1-й участник плей-офф Лиги чемпионов
Вчера, 09:13
1
Эредивизи: шансы «Спарты» и «АЗ Алкмаара» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
«Спарта» – «Борнмут»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Спарты Прага» и «Борнмута» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Олимпиакос» – «Спарта Прага»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
«Виктория Пльзень» – «Бенфика»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
Вчера, 19:23
Лига Европы: шансы «Виктории Пльзень» и «Бенфики» на победу в матче 5-го тура
25 ноября
«Лиллестрeм» – «Виктория Пльзень»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Лиллестрема» и «Виктории Пльзень» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Виктория Пльзень» – «Левски»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+