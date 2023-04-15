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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Спарта - Славия
Спарта - Славия: обзор матча 15 апреля 2023
Спарта
15.04.2023, суббота, 20:00
Чехия. Фортуна Лига, 27 тур
3 : 3
Завершен
Славия
59'
Л. Крейчи (П)
71'
Я. Зелены
90+4'
А. Усу (АГ)
40'
И. Шранц
54'
В. Юрецка
85'
И. Огбу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Спарта - Славия
90'
+7
Желтая карточка
И. Траоре
Желтая карточка
Л. Крейчи
90'
+7
Желтая карточка
Т. Чванчара
90'
+4
ГОЛ в свои ворота! 3:3!
А. Усу
90'
+4
90'
+1
Желтая карточка
П. Хронек
Желтая карточка
К. Лячи
89'
86'
Замена
О. Кричфалуши
️️️️
И. Огбу
85'
ГОЛ! 2:3!
И. Огбу
Пас отдал
Л. Масопуст
84'
Замена
П. Хронек
️️️️
И. Шранц
84'
Замена
С. Тецл
️️️️
В. Юрецка
Замена
А. Мабиль
️️️️
Я. Кухта
81'
Замена
К. Лячи
️️️️
Л. Садилек
81'
Желтая карточка
Я. Кухта
76'
Замена
К. Хойер
️️️️
Я. Зелены
76'
Замена
М. Минчев
️️️️
Л. Гараслин
76'
ГОЛ! 2:2!
Я. Зелены
71'
70'
Замена
И. Траоре
️️️️
Л. Провод
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Л. Крейчи
59'
58'
Желтая карточка
И. Шранц
58'
Желтая карточка
Л. Масопуст
54'
ГОЛ! 0:2!
В. Юрецка
Пас отдал
М. Юрасек
Желтая карточка
М. Витик
45'
+3
40'
ГОЛ! 0:1!
И. Шранц
Пас отдал
В. Юрецка
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спарта
32
Матей Коварж
ВР
30
Ярослав Зелены
ЦЗ
28
Томаш Виснер
ЦЗ
3
Мартин Витик
ЦЗ
4
Асгер Серенсен
ЦЗ
10
Лукаш Гараслин
ЛВ
37
Ладислав Крейчи
ОП
6
Каан Кайринен
ЦП
18
Лукаш Садилек
АП
7
Ян Кухта
ЦФ
70
Томаш Чванчара
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Котал
Славия
1
Ондрей Колар
ВР
39
Давид Юрасек
ЛЗ
4
Айхам Усу
ЦЗ
5
Иго Огбу
ЦЗ
3
Томаш Голеш
ПЗ
19
Оскар Дорли
ЛП
17
Лукаш Провод
ЛВ
8
Лукаш Масопуст
ПП
10
Мик ван Бурен
ПВ
26
Иван Шранц
ЦФ
15
Вацлав Юрецка
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Спарта
5
Каспер Хойер
ЛЗ
27
Филип Панак
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
17
Мартин Минчев
ЦП
26
Патрик Выдра
ЦП
8
Давид Павелка
ЦП
11
Авер Мабиль
ЦП
20
Казим Лячи
ЦП
9
Адам Карабец
ЦП
9
Кристоф Данек
ЦП
42
Войтех Ворел
ЦФ
Славия
30
Алеш Мандоус
ВР
26
Ян Боржил
ЛЗ
80
Ондржей Кричфалуши
ЦЗ
15
Петр Хронек
ЦП
12
Ибрахим Траоре
ЦП
31
Матей Юрасек
ЦФ
9
Daniel Smiga
ЦФ
11
Станислав Тецл
ЦФ
4-1-1-2-2
32
Коварж
30
Зелены
3
Витик
4
Серенсен
28
Виснер
37
Крейчи
6
Кайринен
10
Гараслин
18
Садилек
70
Чванчара
7
Кухта
4-2-2-2
1
Колар
3
Голеш
4
Усу
5
Огбу
39
Юрасек
8
Масопуст
19
Дорли
10
ван Бурен
17
Провод
15
Юрецка
26
Шранц
30
Зелены
5
Хойер
5
Хойер
30
Зелены
10
Гараслин
17
Минчев
17
Минчев
10
Гараслин
7
Кухта
11
Мабиль
11
Мабиль
7
Кухта
18
Садилек
20
Лячи
20
Лячи
18
Садилек
5
Огбу
80
Кричфалуши
80
Кричфалуши
5
Огбу
26
Шранц
15
Хронек
15
Хронек
26
Шранц
17
Провод
12
Траоре
12
Траоре
17
Провод
31
Юрасек
31
Юрасек
15
Юрецка
11
Тецл
11
Тецл
15
Юрецка
Остались в запасе
Спарта
Славия
27
Филип Панак
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
26
Патрик Выдра
ЦП
8
Давид Павелка
ЦП
9
Адам Карабец
ЦП
9
Кристоф Данек
ЦП
42
Войтех Ворел
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Котал
30
Алеш Мандоус
ВР
26
Ян Боржил
ЛЗ
9
Daniel Smiga
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Остались в запасе
27
Филип Панак
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
26
Патрик Выдра
ЦП
8
Давид Павелка
ЦП
9
Адам Карабец
ЦП
9
Кристоф Данек
ЦП
42
Войтех Ворел
ЦФ
Остались в запасе
30
Алеш Мандоус
ВР
26
Ян Боржил
ЛЗ
9
Daniel Smiga
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Котал
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Статистика матча Спарта - Славия
5
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
5
Матчи команд
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Фастав
- : -
29.11.2026
Спарта
Лига Европы, 5 тур
Спарта
2 : 4
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
1 : 3
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
Славия
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Славия
- : -
29.11.2026
Баник
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
0 : 1
25.11.2026
Вильярреал
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
0 : 2
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Славия
4 : 1
08.11.2026
Артис
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Информация о матче
Стадион:
Дженерали Арена
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